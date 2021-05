Κοινωνία

Σπείρα διακινούσε “σίσα” με “καβάτζα” ένα... αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Έσπρωχναν" μεγάλες ποσότητες του θανατηφόρου ναρκωτικού σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσε σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Yποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο σε Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα, Αιγάλεω και Περιστέρι, συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης (τρεις άνδρες ηλικίας 21, 29 και 32 ετών και 36χρονη γυναίκα). Παράλληλα οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν δύο ακόμα άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Για την πιστοποίηση και αποκάλυψη της εγκληματικής τους δράσης, προηγήθηκε αστυνομική έρευνα με εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία «προφίλ» των εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ο ρόλος του 29χρονου στην διεύθυνση της οργάνωσης καθώς και στην ανεύρεση και προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών, του 21χρονου και του 32χρονου στην αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση και της 36χρονης στην αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά των ναρκωτικών.

Χαρακτηριστικό της δράσης της οργάνωσης αποτελεί η διακίνηση διαφόρων ειδών ναρκωτικών, η χρήση πολλών χώρων για την απόκρυψη των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και η χρήση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ως κινητός χώρος αποθήκευσης (καβάτζα).

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους -11.443- γραμμαρίων

ποσότητα ηρωίνης βάρους -12.380- γραμμαρίων

ποσότητα κοκαΐνης βάρους -194- γραμμαρίων

ποσότητα οπίου βάρους -18- γραμμαρίων

ποσότητα κάνναβης -4- γραμμαρίων

-850- γραμμ. σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης

-4.300- ευρώ

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης ( taser )

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-9- κινητά τηλέφωνα

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: συγκλονίζει ο αστυνομικός που βρήκε πρώτος το μωρό (βίντεο)

ΥΠΕΞ για Τσαβούσογλου: Συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας

Κορονοϊός: Ελπίδες από πειραματικό φάρμακο