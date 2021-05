Αθλητικά

Conference League - ΠΑΟΚ: “Κέρδισε” προκριματικό γύρο

Η UEFA έδωσε προτεραιότητα στις ομάδες που κατέκτησαν το Κύπελλο στη χώρα τους.

Ο ΠΑΟΚ “κέρδισε” έναν προκριματικό γύρο στο νέο Conference Leaque, μετά την απόφαση της UEFA να μοιράσει τα “εισιτήρια” των προκριματικών της διοργάνωσης, δίνοντας προτεραιότητα στις ομάδες που κατέκτησαν το Κύπελλο στη χώρα τους.

Κάποιες ομάδες επωφελήθηκαν από αυτό, με τον “Δικέφαλο του Βορρά” να είναι μία από αυτές. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Θεσσαλονικείς θα μπουν στη “μάχη” για το ευρωπαϊκό ταξίδι της σεζόν 2021/2022 από τον 3ο προκριματικό γύρο και όχι από τον δεύτερο, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Εκτός των “ασπρόμαυρων”, από αυτή την απόφαση βγήκαν κερδισμένες η κυπελλούχος Ελβετίας, Λουκέρνη, η κυπελλούχος Σλοβενίας, Ολίμπια Λουμπλιάνας, η κυπελλούχος Ουγγαρίας, Ουίπεστ, του Λουξεμβούργου (δεν έχει βγει ακόμα) και της Λιθουανίας (Πανεβέζις) οι οποίες αντί για τον πρώτο προκριματικό γύρο, θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο.

Η εξέλιξη αυτή θα δώσει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει περισσότερες “ανάσες” και συγκεκριμένα δύο επιπλέον εβδομάδες ξεκούρασης. Αντί για τις 22 Ιουλίου, θα εκκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 5 Αυγούστου, ημερομηνία στην οποία έχει οριστεί η διεξαγωγή του τρίτου προκριματικού του Conference League με τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 12 του ίδιου μήνα.

