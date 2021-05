Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Σεπόλια

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός. Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στα Σεπόλια, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Ένοπλος μπήκε σε καφετέρια και πυροβόλησε 8 φορές στο κεφάλι 32χρονο Αλβανό.. Ο δράστης έφυγε τρέχοντας και φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο 32χρονος Αλβανός είχε κατηγορηθεί για συμμετοχές σε εγκληματικές οργανώσεις, για ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών αλλά και ορισμένες ύποπτες σχέσεις με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον φερεται να είχε σχέσεις με μέλη της αλβανικής μαφίας στις φυλακές.

Eίχε δεχθεί πυροβολισμούς, από αγνώστους, κοντά στον σταθμό Λαρίσης, στις 26 Μαίου 2019 κι είχε τραυματισθεί σοβαρά.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2021 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στην οδό Κρήτης – κι ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό ποδήλατο- να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο, έχοντας πιστόλι Baikal γεμάτο από σφαίρες!

Λίγες ώρες αργότερα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου μίλησε για απειλές για την ζωή του κι αφέθηκε ελεύθερος το μεσημέρι.

Όμως το βραδυ της ίδια ημέρας έγινε στόχος νέας επίθεσης πάλι κοντα στον σταθμό Λαρίσης από δύο αγνώστους.

Ο 32χρονος πυροβολήθηκε στο πόδι, ενώ οι τρείς δράστες συνελήφθησαν αργότερα από την ΕΛ.ΑΣ σε Αθήνα και Κόρινθο.

