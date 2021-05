Κόσμος

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: Έκλεισαν οι κάλπες - Τι δείχνουν τα exit polls

Από τις κάλπες θα "βγουν" 56 βουλευτές της βουλής των αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Έκλεισαν οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο με τα exit polls των Κυπριακών τηλεοπτικών σταθμών να δείχνουν πρωτιά για το κυβερνών κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, στη δεύτερη το ΑΚΕΛ και τρίτο το ΔΗΚΟ.

Όπως δήλωσε ο γενικός έφορος Εκλογών Κώστας Κωνσταντίνου, μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, ψήφισαν 316.158 πρόσωπα που αναλογεί περίπου στο 56,7% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Στις αντίστοιχες Βουλευτικές Εκλογές του 2016 σημειώνεται ότι ψήφισε το 60%

Το exit poll του ΡΙΚ

ΔΗ.ΣΥ 24-28%, ΑΚΕΛ 23-27%, ΔΗΚΟ 9,5-12%, ΕΔΕΚ 4,5-6,5%, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΣΠ 4-6%, ΕΛΑΜ 5-7%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 4-6%

Το exit poll του Ant1 Κύπρου

ΔΗ.ΣΥ 26,9% (25,2%-28-5%), ΑΚΕΛ 25% (23,4%-26,6%), ΔΗΚΟ 12,3% (11,1%-13,5%), ΕΛΑΜ 6,4% (5,5%-7,3%), ΕΔΕΚ 5,9% (5%-6,8%), ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 4,9% (4,1%-5,7)

Το exit poll του OMEGA

ΔΗΣΥ 23-27%, ΑΚΕΛ 22-26%, ΔΗΚΟ 9,5-12%, ΕΛΑΜ6,5-9,5%, ΕΔΕΚ 5,5-7,5%, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΣΠ 4,5-6,5%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3-6%

Τo exit poll του Alpha Κύπρου

ΔΗΣΥ 23,5-27,5%, ΑΚΕΛ 22,5-26,5% ΔΗΚΟ 10,5-13,5% ΕΛΑΜ 5,5-8%, ΕΔΕΚ 5,5-8%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3,75-5,75%

Και το exit poll του SIGMA

ΔΗΣΥ 24,0% – 28,0%, ΑΚΕΛ 23,7% – 27,0%, ΔΗΚΟ 10,2% – 13,2%, ΕΛΑΜ 6,0% – 8,0%, ΕΔΕΚ 5,0 – 7,0% ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3.7% – 5.7%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 4,0%-6,0%

