Κοινωνία

Απόπειρα αρπαγής 13χρονης στη Ραφήνα

Γνώριμος των Αρχών ο δράστης. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν υπνωτικά χάπια.

Απόπειρα αρπαγής ανήλικης, το βράδυ της Παρασκευής, στη Ραφήνα.

Ένας 45χρονος προσπάθησε να αρπάξει μία 13χρονη την ώρα που έκανε ποδήλατο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας άρχισε να παρενοχλεί λεκτικά την ανήλικη η οποία παρέμεινε ψύχραιμη και προσπάθησε να τον αποφύγει. Μάλιστα επέμεινε και φρέναρε μπροστά της με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Τότε το κορίτσι πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει.

Ο 45χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του και έσπευσε να εξαφανιστεί. Αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ και αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Εν τέλει τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ακολούθησε η εξακρίβωση των στοιχείων του και ανακάλυψαν ότι επρόκειτο για άτομο που είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές για απάτες.

Σημειώνεται πως κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν στο αυτοκίνητό του οι αστυνομικοί εντόπισαν υπνωτικά χάπια. Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος του απήγγειλε δίωξη για παρενόχληση ανηλίκου και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου.

