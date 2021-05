Πολιτική

Επίσκεψη Τσαβούσογλου: “Ξεσάλωσαν” οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου στο Αρχιπέλαγος.

Η τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο συνεχίστηκε και την Κυριακή, ημέρα της επίσκεψης του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Θράκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη CN-235 καθώς και 6 ελικόπτερα προχώρησαν σε 51 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Ελλάδας.

