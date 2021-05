Κόσμος

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: Νικητής ο Δημοκρατικός Συναγερμός

Τα επίσημα αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 100% των ψήφων.

Με ποσοστό 27.77%, το κυβερνών κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Κύπρο.

Δεύτερο ήλθε το ΑΚΕΛ με ποσοστό 22.34%.

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων παγκύπρια, η υπόλοιπη σειρά κατάταξης των κομμάτων έχει ως εξής:

ΔΗΚΟ: 11.29%

ΕΛΑΜ: 6.78%

ΕΔΕΚ: 6.72%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: 6.10%

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 4.41%

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: 3.27%

ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ: 2.82%

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 2.31%

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 1.56%

ΑΦΥΠΝΙΣΗ 2020: 1.35%

ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ: 1.28%

ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ: 1.00%

