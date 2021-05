Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Ζήκος: Ο Καντέ είναι “φαινόμενο” (βίντεο)

Ο πρώτος Έλληνας που έπαιξε σε τελικό Champions League μίλησε για τον φετινό τελικό της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι και το προσεχές Euro.

Ο Άκης Ζήκος, ο πρώτος Έλληνας που έπαιξε σε τελικό Champions League, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Αναλυτικά είπε στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Για τον τελικό του Champions League:

«Δεν έπρεπε να είναι φαβορί η Μάντσεστερ Σίτι, μετά από τις ήττες από την Τσέλσι. Ο Γκουαρντιόλα αγχώθηκε, άλλαξε το σύστημα, και δεν του βγήκε. Ο Καντέ είναι ένα “φαινόμενο” από μόνος του. Η Τσέλσι είχε διαβάσει καλά την Σίτι πριν τον αγώνα.»

Για το Euro 2020:

«Είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά. Εμένα μου μένει ο τελευταίος όμιλος με Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία. Έχουν όλες οι ομάδες δικαίωμα να περάσουν, έτσι όπως είναι δομημένο το Euro. Στον 6ο όμιλο, όμως, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω να περάσει και τρίτη ομάδα. Τα φαβορί είναι τα γνωστά. Οι ποδοσφαιριστές έχουν κουραστεί φέτος, και πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει σε τι κατάσταση θα είναι όταν αρχίσει η διοργάνωση.»

