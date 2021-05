Κοινωνία

Χανιά: Το ξέσπασμα του πατέρα της 11χρονης Ιωάννας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Νομίζουν πως έχω καταπιεί ότι έπεσε η Ιωάννα”, τονίζει ο χαροκαμμένος πατέρας.

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι ο πατέρας της 11χρονης Ιωάννας , που έχασε τη ζωή της το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στους Αγίους Αποστόλους Χανίων.

Ο χαροκαμμένος πατέρας έδειξε στο zarpanews.gr το ποδήλατο της κόρης του και, μεταξύ άλλων, έκανε σαφές πως δεν πιστεύει ότι ο θάνατος της Ιωάννας ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Μίλησε για τις βόλτες που έκαναν μαζί στο Μαράθι, λέγοντας ότι η Ιωάννα “δεν φοβόταν όπου και αν την πήγαινα, γιατί ήξερε ότι ο μπαμπάς είναι εδώ”, ενώ η συναισθηματική φόρτιση ήταν εμφανής στα λόγια και τις κινήσεις του.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απόπειρα αρπαγής 13χρονης στη Ραφήνα

Self test: Δωρεάν για τις ηλικίες 18 έως 30 ετών

“Special Report” για τα κρυπτονομίσματα (εικόνες)