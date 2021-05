Κοινωνία

Φωτιά στο όρος Αιγάλεω στη Νεάπολη Νίκαιας

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής στη μάχη με τις φλόγες

Πυρκαγιά ξέσπασε το βραδυ της Κυριακής σε δασική έκταση στην Άνω Νεάπολη, Νίκαιας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.

