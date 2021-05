Πολιτική

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Θερμός εναγκαλιασμός πριν από το δείπνο (εικόνες)

Με φόντο την Ακρόπολη, το δείπνο των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας. Τη Δευτέρα οι επίσημες επαφές.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο την Ακρόπολη, εν όψει της αυριανής επίσημης συνάντησής τους.

Δένδιας και Τσαβούσογλου θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε σχήμα περιορισμένης σύνθεσης, στις 11:00, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Οι δηλώσεις στον Τύπο αναμένεται να λάβουν χώρα γύρω στις 13:15.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο κ. Τσαβούσογλου πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη. Απαντώντας άμεσα στις προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου επί ελληνικού εδάφους, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου κατέστησε με σαφήνεια πως «η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα σε Μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη».

Επεσήμανε ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, αριθμεί περίπου 120.00 Έλληνες κατοίκους και διεμήνυσε πως οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών, ή περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσιμες και απορρίπτονται στο σύνολό τους. Κάλεσε μάλιστα την Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης της Λωζάννης την οποία επίσης υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει.

