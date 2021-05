Αθλητικά

Ο Βέργος κράτησε τον Παναιτωλικό στη Super League

Νίκησε την Ξάνθη και σώθηκε η ομάδα του Τραϊανού Δέλλα

Ο Νίκος Βέργος κράτησε τον Παναιτωλικό στη Super League. Με γκολ-πέναλτι του 25χρονου επιθετικού στο 83ο λεπτό του δεύτερου αγώνα μπαράζ παραμονής/ανόδου, η ομάδα του Αγρινίου νίκησε με 1-0 την Ξάνθη και σε συνδυασμό με το εκτός έδρας γκολ του πρώτου αγώνα στην ακριτική πόλη, που είχε σημειώκαι πάλι ο Βέργος (2-1), ήταν αυτή που πανηγύρισε!

Έχοντας το μικρό προβάδισμα από το πρώτο ματς η Ξάνδη επιδίωξε με σφιχτή άμυνα να το διατηρήσει και με κάποιες αντεπιθέσεις να σκοράρει, για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην επάνοδό της στη Super League.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν προσηλωμένοι στο στόχο τους για 83 λεπτά, αλλά τότε ήρθε ο Βέργος να σκοράρει με πέναλτι, όπως είχε κάνει και στην «Ξάνθη Αρένα» πριν από μερικές ημέρες, μόνο που αυτή την φορά το τέρμα που σημείωσε ήταν μία... ολόκληρη κατηγορία!

Στις καθυστερήσεις, ο προπονητής του Παναιτωλικού Τραϊανός Δέλλας κλώτσησε με δύναμη τη μπάλα που ήρθε στα πόδια του, με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Ευαγγέλου.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κνετ, Ντουάρτε, Κωνσταντόπουλος, Μαλής, Περέιρα (78΄ Μάζουρεκ), Εντινγκά, Ταχάρ (59΄ Ματσόλα), Ντίας, Μπαρμπόσα, Βέργος (87΄ Βάντερσον), Μεντόσα.

ΞΑΝΘΗ: Ίτσο, Τζούρμαν, Θ. Παπάζογλου, Πέτροβιτς (85΄ Ντίνας), Παντελιάδης, Δημούτσος (85΄ Τέσιγια), Βέρκερ , Έμπερτ, Μικελτάτζε (64΄ Τάτος, 78΄ Σρόιγεν), Σιατραβάνης, Τ. Παπάζογλου (65΄ Θυμιάνης).

