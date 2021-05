Οικονομία

Περιζήτητες οι εξοχικές κατοικίες στην Αττική (βίντεο)

Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται φέτος στην ενοικίαση εξοχικών κατοικιών για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Καλοκαιρινός προορισμός σε μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Αττική! Τα τηλέφωνα και το διαδίκτυο έχουν πάρει... φωτιά!

Περιζήτητες είναι οι εξοχικές κατοικίες στις παραθαλάσσιες περιοχές του Νομού Αττικής, καθώς η πανδημία αυτό το καλοκαίρι... παγώνει τα όνειρα για μακρινά ταξίδια στο εξωτερικό και για πολλούς ακόμη και τις διακοπές σε νησιά.

Ενδεικτικά οι τιμές σε προορισμούς με αυξημένη ζήτηση για κάποιον που θέλει να ενοικιάσει ένα εξοχικό με δύο δωμάτια στο Λαγονήσι είναι 1.350-1.750 ευρώ τον μήνα, στο Σούνιο 1.300-1.500 ευρώ και στο Κιάτο 1.100-1.250 ευρώ.

Για όσους θέλουν να νοικιάσουν μια βίλα με πισίνα και περισσότερες ανέσεις, οι τιμές είναι πιο υψηλές στο Λαγονήσι από 6.000-8.000 ευρώ, στο Σούνιο 3.200-4.000 ευρώ, ενώ στο Κιάτο 2.000-2.500 ευρώ τον μήνα.

Ρεκόρ κρατήσεων φέτος για σπίτια κοντά στις θάλασσες της Αττικής, αλλά ζωηρό είναι το ενδιαφέρον και για τους πιο κοντινούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

Φαίνεται λοιπόν πως έδαφος κερδίζουν, λόγω συνθηκών, οι οικογενειακές διακοπές και το σπίτι “ρεφενέ” με παρέα φίλων.

