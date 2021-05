Κοινωνία

Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Σε ισχύ από τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Πως θα λειτουργεί το Πιστοποιητικό.

Η Ελλάδα είναι στο πρώτο κύμα των ευρωπαϊκών χωρών που θα εφαρμόσουν από αύριο Δευτέρα 1η Ιουνίου το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid19. Εκδόθηκε η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να λάβουν το πιστοποιητικό θα μπορούν να το εκδώσουν είτε ψηφιακά είτε να εκτυπώσουν. Μέσα από το gov.gr θα επιλέξουν τον τομέα Υγεία και Πρόνοια και έπειτα θα δούνε την επιλογή «Κορονοϊός COVID -19». Στην λίστα με τις διάφορες βεβαιώσεις είτε εμβολιασμού κατά της πανδημίας, αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κ.ά. θα προστεθεί και η επιλογή για έκδοση του πράσινου πιστοποιητικού. Εκεί θα ζητηθεί να δοθούν οι κωδικοί taxisnet και τον ΑΜΚΑ.

Πώς θα λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα ισχύει σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ και σε Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν. Θα συμβάλει στη διασφάλιση της άρσης των ισχυόντων περιορισμών με συντονισμένο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις αρχές κάθε χώρας να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού είτε έχει υποβληθεί πρόσφατα σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό, είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Τι θα βεβαιώνει

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο:

έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή

έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή

έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Σε ποιες περιπτώσεις θα εκδίδεται

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί να εκδοθεί:

αν ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του ή

αν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου ή

αν ο ενδιαφερόμενος έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

Σημειώνεται ότι κάθε κράτος έχει την ευχέρεια να προσδιορίζει τους παραπάνω χρόνους. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους ταξιδιώτες να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να γνωρίζουν αν το πιστοποιητικό τους βρίσκεται σε ισχύ.

Ποια μορφή θα έχει, ποιος και πώς θα το εκδίδει

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αρχικά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Πώς θα ελέγχεται η γνησιότητά του

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την ΕΕ. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID δεν περνούν μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα τεθεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο την 1η Ιουλίου 2021. Η Ελλάδα είναι ήδη έτοιμη και στο μεσοδιάστημα θα μπορεί να εφαρμόζει το πιστοποιητικό σε συνεργασία με όσες ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης έτοιμες.

Η εφαρμογή του σημαίνει ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ να μετακινηθώ;

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ. Δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Εξάλλου, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, «το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό δεν είναι κάτι παραπάνω από μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Θα καταστήσει τα ταξίδια πολύ ευκολότερα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού». Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί επίσης να αποδεικνύει τα αποτελέσματα εξετάσεων, πράγμα που πολύ συχνά απαιτείται από τους ισχύοντες περιορισμούς για τη δημόσια υγεία.

Ποια προσωπικά μου δεδομένα θα περιλαμβάνει;

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/την εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΝΠ εδώ:

Ειδήσεις σήμερα:

Self test: Δωρεάν για τις ηλικίες 18 έως 30 ετών

Χανιά: Το ξέσπασμα του πατέρα της 11χρονης Ιωάννας (βίντεο)

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Θερμός εναγκαλιασμός πριν από το δείπνο (εικόνες)