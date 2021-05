Αθλητικά

Euroleague: Η Αναντολού Εφές πρωταθλήτρια Ευρώπης

Νίκησε την εξαιρετική Μπάρτσα που ατύχησε να έχει τον συγκινητικό Καλάθη με "ένα πόδι" στο παρκέ .

Το 2019 έπεσε πάνω στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη. Φέτος αφού πήρε... εκδίκηση στον ημιτελικό, έκανε τη δουλειά στον μεγάλο τελικό. Η Αναντολού Εφές ανέβηκε στην κορυφή της Euroleague, πιστοποιώντας την -αγωνιστική- ανωτερότητά της την τελευταία διετία.

Η τουρκική ομάδα έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και κατέκτησε την πρώτη Euroleague της ιστορίας της, σε έναν τελικό στον οποίο ήταν σε θέση οδηγού στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Πιο συγκεκριμένα, πάτησε το γκάζι από την δεύτερη περίοδο, απάντησε στο +10 της Μπαρτσελόνα (25-15, 11') και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω.

Για να φτάσει στον θρίαμβο η Εφές χρειάστηκε η μαγική εμφάνιση των Βασίλιε Μίσιτς και Σέιν Λάρκιν. Ο πρώτος με 25 και ο δεύτερος μς 21 πόντους, επιβεβαιώσαν σε ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι γιατί θεωρούνται ένα από τα καλύτερα δίδυμα περιφερειακών στην Ευρώπη, αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Την ίδια στιγμή που οι 23 πόντοι του Χίγκινς και οι 17 (με 11 ριμπάουντ) του Μπράντον Ντέιβις δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξουν τον ρου του αγώνα, με τον Νικ Καλάθη να... σφίγγει τα δόντια και στα 17 λεπτά που έπαιξε μέτρησε 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του τελικού, με την Μπαρτσελόνα να έχει ισχνό προβάδισμα στο ξεκίνημα, χάρη στον Ντέιβις (9-8, 4'). Ο Ντέιβις συνέχισε να σκοράρει για τους Καταλανούς, αλλά Σίνγκλετον και Λάρκιν αντέδρασαν, με την Εφές να προσπερνάει (12-13, 7'). Η άμυνα της ομάδας του Γιασικεβίτσιους ανέβασε στροφές, Κούριτς και Χίγκινς φώναξαν παρών και το σκηνικό ανατράπηκε (20-13, 9'). Ο Μίσιτς μείωσε, αλλά ο Κούριτς είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο για το 22-15 της Μπαρτσελόνα.

Ο Λεάντρο Μπολμάρο φώναξε παρών με τη σειρά του και η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (25-15, 11'). Η Εφές όμως δεν άργησε να απαντήσει. Ένα επί μέρους 7-0 με Λάρκιν και Πλάις έφερε τους Τούρκους σε απόσταση βολής (25-22, 13'). Οι παίκτες του Αταμάν συνέχισαν να πιέζουν και ο Λάρκιν μείωσε σε απόσταση βολής (29-28, 15'). Η άμυνα της Εφές μπλόκαρε τα επιθετικά ατού της Μπαρτσελόνα και με τον Λάρκιν να σκοράρει ξανά το προβάδισμα άλλαξε χέρια (29-30, 17'). Ο ρυθμός είχε περάσει στα χέρια των παικτών της Εφές, που με τον Λάρκιν μπροστάρη και τους Μοερμάν-Σανλί να ακολουθούν ανέβασαν τη διαφορά (31-38, 19'). Ο Κούριτς με 5 προσωπικούς πόντους μείωσε για την Μπαρτσελόνα, με τον Μπομπουά να έχει 1/2 βολές για το 36-39 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Βασίλιε Μίσιτς ανέλαβε δράση για την Εφές και η τουρκική ομάδα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο δεύτερο δεκάλεπτο (41-48, 23'). Ο Σέρβος γκαρντ είχε βρει ρυθμό και η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (41-52, 24'). Ο Χίγκινς προσπάθησε να κρατήσει την Μπαρτσελόνα μέσα στο ματς με δικές του ενέργειες (54-61, 27'). Η απάντηση της Εφές δεν άργησε να έρθει και με τον Μπομπουά η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα ξανά (55-65, 29'). Ο Μίροτιτς φώναξε παρών και με τρίποντο μείωσε σε 58-65 στο τέλος της περιόδου.

Ο Νίκολα Μίροτιτς συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στην τρίτη περίοδο και με τον Ντέιβις να φωνάζει παρών η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο ματς (67-69, 34'). Η άμυνα των παικτών του Γιασικεβίτσιους έπιασε τόπο και λίγο αργότερα ο Μίροριτς έφερε το παιχνίδι στα ίσια (69-69, 35'). Μίσιτς και Λάρκιν είχαν την απάντηση για την Εφές, με την τουρκική ομάδα να περνάει και πάλι μπροστά (72-75, 36').

Ο Ντέιβις συνέχισε να σκοράρει, αλλά η απάντηση του Σίνγκλετον ήταν άμεση (74-77, 37'). Ο Σίνγκλετον έκλεψε τη μπάλα και στη συνέχεια ο Μίσιτς σκόραρε για το +5 της Εφές (74-79, 2'34'' για το τέλος). Ο Μίσιτς συνέχισε να... συνδέεται με το καλάθι και η Εφές κράτησε το +5 σε κρίσιμο σημείο του αγώνα (76-81, 38'). Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να μειώσει όμως δεν τα κατάφερε, με την άμυνα των Τούρκων να είναι αποτελεσματική και έτσι η Εφές έφτασε στον τίτλο, γράφοντας ιστορία.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-39, 58-65, 81-86.