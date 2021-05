Life

“Your Face Sounds Familiar”: η Τάνια Μπρεάζου νικήτρια στον All Star τελικό (βίντεο)

Όλα όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό του “Your Face Sounds Familiar”. Οι εμφανίσεις, οι εκπλήξεις, τα βραβεία και οι μοναδικές ερμηνείες.

Εντυπωσιακός ήταν την Κυριακή ο All Star Τελικός του «Your Face Sounds Familiar».

Τέσσερις φιναλίστ, υπέροχα ντουέτα, καλεσμένοι-έκπληξη, αλλά και ο αγαπημένος θεσμός των βραβείων του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων σε μια βραδιά-γιορτή!

Σε αυτή τη μοναδική φιέστα, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τους αγαπημένους της κριτές, Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους καλλιτέχνες της all star version του «Your Face Sounds Familiar».

Θανάσης Αλευράς, Ίαν Στρατής, Ησαΐας Ματιάμπα και Τάνια Μπρεάζου διαγωνίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό.

Κρατερός Κατσούλης, Λευτέρης Ελευθερίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Ματθίλδη Μαγγίρα και Κατερίνα Στικούδη μας χάρισαν απολαυστικά ντουέτα, αλλά και… λίγη από τη λάμψη τους!

Εμφάνιση έκπληξη έκαναν η Ζωζώ Σαπουτζάκη και η Άντζελα Δημητρίου, οι οποίες τραγούδησαν στο πλατό του «Your Face Sounds Familiar- All Star».

Στο τέλος της βραδιάς η Μαρία Μπεκατώρου ανακοίνωσε τον μεγάλο νικητή του «Your Face Sounds Familiar- All Star»: την Τάνια Μπρεάζου, που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις και ερμηνείες της!

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Θανάσης Αλευράς, στην 3η ο Ησαΐας Ματιάμπα και στην 2η ο Ίαν Στρατής, ενώ παράλλληλα δόθηκαν και άλλα βραβεία!

Δείτε όλα όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό:

Οι εμφανίσεις των παικτών:

