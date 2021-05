Υγεία - Περιβάλλον

Self test: δωρεάν από σήμερα για όλους τους πολίτες 18-30 ετών

Η ανακοίνωση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ. Ποιοι μπορούν να παραλαμβάνουν 2 self test από τα φαρμακεία από σήμερα.

Την περαιτέρω διεύρυνση στη δυνατότητα χρήσης των self tests, ειδικότερα για τις ηλικίες 18-30 ετών, από σήμερα Δευτέρα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ 'Ακης Σκερτσος.

Συγκεκριμένα, «από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου, ο κύκλος δικαιούχων των δωρεάν self tests διευρύνεται περαιτέρω, περιλαμβάνοντας πλέον και όλους τους πολίτες 18 έως 30 ετών. Με αυτή την προσθήκη στις ομάδες του πληθυσμού που ήδη λαμβάνουν δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ -δηλαδή τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα- οι δικαιούχοι ξεπερνούν, πλέον, τους 6,5 εκατομμύρια πολίτες».

Αναλυτικά, "έτσι, αυτή την εβδομάδα, από τις 31 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, θα μπορούν να παραλαμβάνουν, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους, 2 self tests από τα φαρμακεία:

οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων

καθώς και όσοι συμπολίτες μας είναι από 18 έως 30 ετών (χωρίς υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στην πλατφόρμα εφόσον δεν εργάζονται ή δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές)".