Δολοφονία στα Σεπόλια: το μαφιόζικο χτύπημα και το παρελθόν του θύματος

Ο 40χρονος ήταν σεσημασμένος για απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες, ενώ είχε συλληφθεί στην Ομόνοια. Τι εξετάζει η Αστυνομία.

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδει η Αστυνομία την δολοφονία 40χρονου, το απόγευμα της Κυριακής, στα Σεπόλια.

Το θύμα καθόταν σε καφετέρια, που βρίσκεται στην οδό Δυρραχίου, όταν ξαφνικά εισέβαλε ένας άνδρας και τον πυροβόλησε οκτώ φορές. Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, έπεσε νεκρός, ενώ αμέσως μετά ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος ήταν σεσημασμένος για απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες, ενώ είχε συλληφθεί με αλεξίσφαιρο γιλέκο σε αστυνομικό έλεγχο στην Ομόνοια. Λίγες ώρες αργότερα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου μίλησε για απειλές για την ζωή του κι αφέθηκε ελεύθερος το μεσημέρι.

Λίγο αργότερα έγινε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, στην περιοχή του Μεταξουργείου. Ο 32χρονος πυροβολήθηκε τότε στο πόδι, ενώ οι τρεις δράστες συνελήφθησαν αργότερα από την ΕΛ.ΑΣ σε Αθήνα και Κόρινθο.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

«Άρη μου, σε έφαγαν οι Αλβανοί», ήταν τα λόγα της μητέρας του 34χρονου, μόλις εκείνη έφθασε στον τόπο του εγκλήματος.

Τσίπρας: Το «νόμος και τάξη» που έταξε ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται ανομία και τάξη της μαφίας

«Μια νέα δολοφονία, στα Σεπόλια αυτήν τη φορά, έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των στυγερών δολοφονιών, που τείνουν να γίνουν καθημερινότητα. Το οργανωμένο έγκλημα αφήνει τα ματωμένα του ίχνη σε δρόμους, πλατείες, και καφετέριες», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι «το νόμος και τάξη που έταξε ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται ανομία και τάξη της μαφίας, αλλά η κυβέρνηση ασχολείται με το πώς θα στήσει αστυνομικά τμήματα μέσα στα ΑΕΙ», σημειώνοντας πως «το χάσμα ανάμεσα στις προεκλογικές υποσχέσεις και στα έργα της κυβέρνησης είναι κραυγαλέο».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «η βαριά εγκληματικότητα φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες και η αδυναμία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να την αντιμετωπίσει υπονομεύει την ασφάλεια των πολιτών. Και κοστίζει ζωές». «Ως πότε;», ρωτά.

