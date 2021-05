Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: πότε θα βγάλουμε τις μάσκες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ για τις ελλείψεις στο μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η εικόνα που αφορά τόσο την πανδημία όσο και τη διαχείριση της είναι πολύ πιο θετική, αλλά η αποκλιμάκωση πρέπει να γίνει με αργά και προσεκτικά βήματα.

Αναφερόμενος στη δωρεάν διάθεση των self test για όλους τους πολίτες ηλικίας 18-30 ετών από σήμερα, είπε ότι τα self test έχουν αποδειχτεί ένα πολύ σημαντικό εργαλεία στη διαχείριση της πανδημίας και θα μείνουν για αρκετό καιρό στη ζωή μας.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των νέων 18-30 ετών με το εμβόλιο της Johnson&Johnson και τα παράπονα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για να κλειστούν ραντεβού, ο κ. Παναγιωτακόπουλος είπε ότι υπάρχει συνεχής ροή στην προμήθεια εμβολίων και το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα.

Τέλος και ερωτηθείς για το πότε θα βγάλουμε τος μάσκες, ο κ. Παναγιωτακόπουλος είπε ότι δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των εμβολιασμών και το τείχος ανοσίας που θα χτίσουμε.