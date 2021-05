Πολιτισμός

Αλόννησος: ανοίγει το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πιλοτικό άνοιγμα του υποβρυχίου μουσείου έκανε τη διαφορά κατά την περσινή σεζόν καθώς ουκ ολίγοι αυτοδύτες από πολλά μέρη του εξωτερικού έσπευσαν να επισκεφτούν την Αλόννησο.

Τις υδάτινες πύλες του ανοίγει το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 στην Αλόννησο, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλοννήσου, σηματοδοτώντας την έναρξη της λειτουργίας του στην πρώτη του πλήρη τουριστική σεζόν μετά τα περσινά εγκαίνια.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας του Δήμου Αλοννήσου, το μεγαλόπνοο έργο έχει ήδη συγκινήσει εκατομμύρια φίλους της κατάδυσης σε όλο τον κόσμο μέσα από πλήθος δημοσιευμάτων να κατακλύζουν την τουριστική επικαιρότητα σε δεκάδες χώρες όπως ΗΠΑ, Βραζιλία, Ινδία, Γαλλία, Νότια Αφρική, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Σκανδιναβία και Αυστραλία. Η απήχηση που έχει η είδηση είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και δημοφιλής παιδική εφημερίδα του εξωτερικού ανέλαβε να εντάξει το υποθαλάσσιο μουσείο της Περιστέρας Αλοννήσου σε ιστορίες δημοφιλών ηρώων καρτούν με έγχρωμα σχέδια!

Σύμφωνα με την εμπειρία των επαγγελματιών και τοπικών φορέων του εξωτικού προορισμού των Σποράδων, το πιλοτικό άνοιγμα του υποβρυχίου μουσείου έκανε τη διαφορά κατά την περσινή σεζόν καθώς ουκ ολίγοι αυτοδύτες από πολλά μέρη του εξωτερικού έσπευσαν να επισκεφτούν την Αλόννησο, πάρα τις δύσκολες διεθνείς συγκυρίες.

Το ναυάγιο της Περιστέρας είναι σε βάθος 22 έως 33 μέτρων και έχει θεωρηθεί μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο ναυάγιο της Κλασσικής Περιόδου και το σπουδαιότερο αρχαίο επισκέψιμο ναυάγιο του κόσμου. Κατά πάσα πιθανότητα, το πλοίο ήταν αθηναϊκό εμπορικό, φορτωμένο με 4.000 αμφορείς και άλλα αγγεία και είχε διαστάσεις κατά προσέγγιση 25 μέτρα μήκος και 10 μέτρα πλάτος, ενώ βυθίστηκε την περίοδο 425-400 π.Χ. Παράλληλα έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί υπερσύγχρονο κέντρο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στη Χώρα Αλοννήσου, το πρώτο στην Ελλάδα, που μεταφέρει τον επισκέπτη στον μαγικό κόσμο του βυθού και του αρχαίου ναυαγίου με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας! Ειδικές κάμερες μεταδίδουν ζωντανά από τον βυθό σε πραγματικό χρόνο την ιστορία δεκάδων αιώνων, εντυπωσιακές εικόνες κόβουν την ανάσα και αρχαίες ιστορίες μεταφέρουν τους τουρίστες σε άλλη διάσταση χωρίς να χρειαστεί να καταδυθούν!

Ωστόσο εκείνο που συναρπάζει περισσότερο είναι το μέλλον. Σε πρόσφατο διαδικτυακό συνέδριο ο Δήμαρχος Αλοννήσου παρουσίασε τις ασύλληπτες προοπτικές για την επόμενη ημέρα της κατάδυσης στο νησί και έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την ανάγκη για αξιοποίηση και λειτουργία και των υπολοίπων έξι ναυαγίων της Αλοννήσου και ενδεχομένως και κάποιων πρόσθετων που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. «Σε αυτό το μοναδικό καταδυτικό περιβάλλον, οι αυτοδύτες θα μπορούν να απολαύσουν μία υποθαλάσσια πανδαισία ναυαγίων σε ένα γεμάτο πρόγραμμα επτά ως δέκα ημερών, που όμοιο του δεν θα υπάρχει αλλού στον κόσμο. Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία του πρώτου υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου της Ελλάδας που θα βρίσκεται μέσα στο μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης. Ένα όραμα που μπορεί να αλλάξει τα διεθνή δεδομένα, μιλώντας για το πρώτο πολύ-επίπεδο, θαλάσσιο & υποβρύχιο πάρκο του κόσμου!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαφίνης.