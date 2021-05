Αθλητικά

Copa America: στον αέρα η διοργάνωση!

Τόσο η Κολομβία όσο και η Αργεντινή που είχαν αναλάβει τη διοργάνωση, τέθηκαν εκτός και 13 μέρες πριν τη σέντρα αναζητείται οικοδέσποινα.

Το προσεχές Copa America δεν θα διεξαχθεί τελικά ούτε στην Αργεντινή. Όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) η διοργάνωση δεν θα γίνει στην Αργεντινή, δίνοντας τροφή για νέα σενάρια αναβολής.

Αρχικά το Copa America το είχαν αναλάβει η Αργεντινή και η Κολομβία, αλλά η CONMEBOL αποφάσισε να μην γίνει στην τελευταία οι αγώνες, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Παράλληλα οι διοργανωτές εξετάζουν και την περίπτωση της Χιλής.

Δεκατρείς μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης θεωρείται δεδομένο ότι οι δυσκολίες για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης σε νέα χώρα είναι μεγάλες.

