Κόσμος

Βερολίνο: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair - προειδοποίηση για βόμβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροσκάφος μετέφερε 160 επιβάτες και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Αεροσκάφος της εταιρείας Raynair που πραγματοποιούσε την πτήση Δουβλίνο- Κρακοβία έκανε χθες Κυριακή το βράδυ αναγκαστική προσγείωση στο Βερολίνο έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, προτού τελικά συνεχίσει για τον προορισμό του.

“Τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας ολοκληρώθηκαν χωρίς τελικά να εντοπιστεί κάποιος κίνδυνος”, επεσήμανε μία εκπρόσωπος της αστυνομίας της γερμανικής πρωτεύουσας. “Οι επιβάτες μπόρεσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Πολωνία με ένα άλλο αεροπλάνο”, πρόσθεσε η ίδια χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τους λόγους που σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, επρόκειτο για προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας, η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής. Το αεροσκάφος μετέφερε 160 επιβάτες και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στις 20:08 τοπική ώρα (21:08 ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου, νότια της γερμανικής πρωτεύουσας.

Όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αποσκευές των επιβατών εξετάστηκαν από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ το αεροσκάφος περικύκλωσαν πολλά οχήματα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

“Το αεροπλάνο της εταιρείας Ryanair ζήτησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση και έλαβε αμέσως άδεια”, ανέφερε στη Bild ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Γιαν- Πέτερ Χακ.

Τον Ιούλιο του 2020 ένα αεροσκάφος της Ryanair που πραγματοποιούσε το ίδιο δρομολόγιο είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Λονδίνο έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας που αποδείχθηκε επίσης ψευδής.

Αλόννησος: ανοίγει το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας (εικόνες)

Τζο Λάρα: νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο “Ταρζάν”