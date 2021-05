Κόσμος

Αίτνα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη (βίντεο)

Το ηφαίστειο της Ιταλίας, το πιο ενεργό της Ευρώπης, «ξύπνησε» και πάλι.

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο της Αίτνας την Κυριακή, εκτοξεύοντας λάβα και πυκνή σκόνη στον ουρανό της Σικελίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Γεωφυσικών και Ηφαστειολόγων, οι εκρήξεις προήλθαν από τον νοτιοανατολικό κρατήρα.

Από την έκρηξη δεν επηρεάστηκε το αεροδρόμιο της Κατάνια, που βρίσκεται στην περιοχή.

Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο από τα τρία ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας, με το Στρόμπολι, επίσης στη Σικελία και το Βεζούβιο κοντά στη Νάπολι, να ακολουθούν. Ο Βεζούβιος εξερράγη τελευταία φορά το 1944.

Η Αίτνα αποτελεί επίσης και κορυφαίο τουριστικό προορισμό, με τον κόσμο να πηγαίνει για να θαυμάσει το θέαμα, από ασφαλείς αποστάσεις.

