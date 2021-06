Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer: λιγότερα τα αντισώματα στους καρκινοπαθείς

Ερευνητές συνέκριναν την ανταπόκριση στο εμβόλιο 102 καρκινοπαθών με μέση ηλικία 66 ετών και 78 υγιών.

Το εμβόλιο Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 «δουλεύει» και στους ανθρώπους που κάνουν θεραπεία για καρκίνο, ακόμη κι αν ο οργανισμός τους έχει μικρότερη ανοσιακή απόκριση σε σχέση με τους μη καρκινοπαθείς, σύμφωνα με μια νέα ισραηλινή επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Σάλομον Στέμερ του Ιατρικού κέντρου Ράμπιν του Νοσοκομείου Μπέιλινσον, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό ογκολογίας "JAMA Oncology", συνέκριναν την ανταπόκριση στο εμβόλιο 102 καρκινοπαθών με μέση ηλικία 66 ετών και 78 υγιών.

Μολονότι τα επίπεδα αντισωμάτων στους καρκινοπαθείς ήταν κατά περίπου 70% χαμηλότερα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ήταν παρόλα αυτά επαρκή για να παρέχουν προστασία έναντι της λοίμωξης Covid-19. Γι' αυτό, όπως είπε ο Στέμερ, οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα ακόμη και εν μέσω ενεργής αντικαρκινικής θεραπείας.

Το 90% των ασθενών που έκαναν αντικαρκινική θεραπεία, εμφάνιζαν επαρκή αντισώματα IgG δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση του εν λόγω εμβολίου, έναντι 100% των μη καρκινοπαθών που είχαν εμβολιαστεί. Τα επίπεδα αντισωμάτων στους καρκινοπαθείς βρέθηκαν αρκετά πάνω από το κατώτερο όριο που επιτρέπει την ανοσιακή προστασία από τον κορονοϊό.

Οι καρκινοπαθείς κάνουν χημειοθεραπείες και ανοσοθεραπείες που μπορεί να μειώσουν την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος τους. Γι' αυτό, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς επιστήμονες, θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα αντισωμάτων τους σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν προστατευμένοι έναντι της Covid-19. Ανέφεραν επίσης ότι αναμένουν οι ασθενείς με καρκίνο να έχουν ανάλογη ανοσιακή απόκριση και με το παρεμφερές εμβόλιο mRNA της αμερικανικής Moderna, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σχετική μελέτη για το συγκεκριμένο εμβόλιο.

