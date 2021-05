Κοινωνία

Σεπόλια – αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Ο δολοφόνος έφυγε με ταξί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας 40χρονου στα Σεπόλια περιγράφει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τι είδε. Μπροστά σε 15χρονο η δολοφονία.

Μάρτυρας της δολοφονίας του 40χρονου σεσημασμένου στα Σεπόλια έγινε ένας 15χρονος, που είχε την ατυχία να βρίσκεται στην καφετέρια που έγινε τόπος εγκλήματος, το απόγευμα της Κυριακής.

Ο ανήλικος περίμενε να πάρει καφέ πακέτο και βρισκόταν πολύ κοντά στο θύμα, ενώ όπως κατέγραψε και η κάμερα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», οι σφαίρες έπεσαν πάνω στον πάγκο της καφετέριας.

Την ίδια ώρα, δηλώσεις έκανε και αυτόπτης μάρτυρας που είδε τον δράστη να φεύγει από το σημείο.

«Άκουσα 4-5 πυροβολισμούς», είπε ο κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας έναν άνδρα «λεπτό γύρω στο 1.60, με σορτσάκι, αντιανεμικό και τζόκεϊ», σύμφωνα μάλιστα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης έστριψε πεζός σε στενό και στη συνέχεια έφυγε με ταξί.

Οι έρευνες για τον δράστη συνεχίζονται, ενώ νωρίς το πρωί της Δευτέρας μία νέα δολοφονία σημειώθηκε, αυτήν τη φορά στη Βάρη.

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: άμεσα οι ανακοινώσεις για το νέο ΕΣΠΑ στον τουρισμό (βίντεο)

Πάγιες δαπάνες: με το Ε3 οι αιτήσεις για την κάλυψή τους

Τήλος: Στον ΑΝΤ1 ο συνταξιούχος που δώρισε την περιουσία του στο νοσοκομείο Ρόδου