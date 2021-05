Αθλητικά

Euro 2020 – Βέλγιο: ο Τιερί Ανρί δίπλα στον Μαρτίνεθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος τεχνικός επιστρέφει για να αναλάβει τους επιθετικούς των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Τιερί Ανρί επέστρεψε στην εθνική Βελγίου και τόσο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, όσο και καθ΄ όλη την εξέλιξη του EURO 2020, θα ξαναβρεθεί στο πλευρό του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

«Υπόθεση σε εξέλιξη... Καλωσορίζουμε τον Τιερί Ανρί στο επιτελείο για το EURO-2020», αναφέρεται σε σχετικές αναρτήσεις στις σελίδες Facebook και Instagram «Belgian Red Devils», δηλαδή στους επίσημους λογαριασμούς, που φιλοξενούν τα νέα των «κόκκινων διαβόλων».

«Είναι τιμή και προνόμιο να κληθώ να δώσω ένα χέρι βοηθείας στον Ρομπέρτο. Πρόκειται για την συνέχεια μιας ημιτελούς ιστορίας, για την οποία θα δώσω τα πάντα, έτσι ώστε να είναι επιτυχημένη», σχολίασε από την πλευρά του, ο Γάλλος προπονητής.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 43χρονος Ανρί, διετέλεσε βοηθός του Ισπανού προπονητή στην εθνική Βελγίου, από το 2016 μέχρι το 2018. Όπως συνέβη και στο Μουντιάλ της Ρωσίας (2018), ο Ανρί θα έχει υπό την επίβλεψη του και θα γυμνάζει ειδικότερα, τους επιθετικούς της ομάδας, Ρομέλου Λουκάκου, Μιτσί Μπατσουαγί και Κριστιάν Μπεντέκε.

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: άμεσα οι ανακοινώσεις για το νέο ΕΣΠΑ στον τουρισμό (βίντεο)

Πάγιες δαπάνες: με το Ε3 οι αιτήσεις για την κάλυψή τους

Τήλος: Στον ΑΝΤ1 ο συνταξιούχος που δώρισε την περιουσία του στο νοσοκομείο Ρόδου