AstraZeneca - Θρόμβωση: εγκεφαλικά νεκρή η 44χρονη

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η άτυχη γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή μετά τη διακοπή της χορήγησης των φαρμάκων υποστήριξης που λάμβανε.

Δραματικές στιγμές ζει η οικογένεια της 44χρονης Γλυκερίας που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, μετά από επεισόδιο θρόμβωσης που υπέστη λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Οι γιατροί, μετά τη διαδικασία διακοπής της χορήγησης των φαρμάκων υποστήριξης που λάμβανε, επιβεβαίωσαν ότι η άτυχη γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή και ενημέρωσαν την οικογένειά της ώστε να παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

Η 44χρονη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συζύγου της, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Αποδέχθηκε πάντως ότι πρόκειται για κάτι πολύ σπάνιο λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μας έτυχε, ήμασταν στους ανθρώπους που επιβεβαιώνουμε τα νούμερα» εύλογα όμως, δεν μπορεί να νιώθει πως η γυναίκα του αποτελεί απλώς ένα νούμερο στατιστικής, ανάμεσα στα απειροελάχιστα περιστατικά.

«Μαζί πήγαμε και κάναμε το εμβόλιο, από το ίδιο φιαλίδιο» περιέγραψε ο σύζυγος της 44χρονης τονίζοντας πως τόσο εκείνος, όσο κι αυτή ήταν υπέρμαχοι του εμβολιασμού.

Με πληροφορίες από το cretalive.gr

