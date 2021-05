Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ: Πώς λειτουργεί

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ζητήματα του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid19.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία ρυθμίζει τα ζητήματα του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID ώστε στις 31 Μαΐου να ενταχθούμε στο πρώτο κύμα ευρωπαϊκών χωρών που θα το χρησιμοποιήσει.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19 θα περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα των τελευταίων ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid - test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή τη νόσηση από τον κορoνοϊό κατά περίπτωση.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/την εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Επίσης, έχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή και το περιεχόμενό του θα αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά.

Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα τεθεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο την 1η Ιουλίου 2021.

