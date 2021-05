Τοπικά Νέα

AstraZeneca - Κρήτη: Ιερέας υπέστη εγκεφαλικό μετά τον εμβολιασμό του

Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη, οχτώ ημέρες μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca, ένας ιερέας από την Κρήτη.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύτηκε για μερικές ημέρες ενώ μέχρι και σήμερα, εβδομάδες μετά, συνεχίζει να κάνει φυσιοθεραπείες λόγω του κινητικού προβλήματος στη δεξιά πλευρά.

Αν και, όπως είπε, οι γιατροί που τον ανέλαβαν κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο δεν έδειξαν να ασπάζονται απόλυτα την άποψη του, λέγοντας ότι το εγκεφαλικό μπορεί να προκλήθηκε από άλλα υφιστάμενα προβλήματα υγείας όπως το σάκχαρο, η χοληστερίνη ή η υπέρταση, εκείνος πιστεύει έντονα ότι το εγκεφαλικό σχετίζεται με το εμβόλιο.

Ο ιερέας έδωσε, όπως είπε, πλήρες ιατρικό ιστορικό και μάλιστα γραπτώς πριν εμβολιαστεί. Όμως, λίγες ημέρες μετά και ενώ βρισκόταν σε ένα μοναστήρι, το οποίο καθάριζε για τον εορτασμό του, ένιωσε το δεξί πόδι να μουδιάζει. Τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από ‘κει διακομίστηκε επειγόντως στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Το γεγονός ότι έπαιρνε αντιπηκτική αγωγή λόγω προϋπάρχοντος προβλήματος υπήρξε σωτήριο για την ζωή του, όπως του είπε γιατρός. Ο ιερέας νοσηλεύτηκε τρεις ημέρες στο νοσοκομείο και 15 ημέρες αργότερα έγινε επανεκτίμηση της κατάστασης του.«Τώρ

α κάνω ακόμα φυσικοθεραπείες. Ακόμα έχω πρόβλημα σε όλη τη δεξιά πλευρά. Έχω μία μικρή βελτίωση στο πόδι αλλά ακόμα παραμένω εκτός υπηρεσίας. Είμαι ένας άνθρωπος με συνέπεια και συνέχεια. Γι’ αυτό και πήγα να κάνω το εμβόλιο αλλά τώρα με έχει προβληματίσει όλο αυτό. Και για να είμαι ειλικρινής το βλέπω δύσκολο να κάνω τη δεύτερη δόση» τονίζει ο ίδιος.

