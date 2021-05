Κόσμος

Κίνα: αλλάζει το όριο των παιδιών που μπορεί να αποκτήσει κάθε ζευγάρι

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανακοίνωση των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού που κατέδειξαν δραματική μείωση των γεννήσεων.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι κάθε ζευγάρι θα επιτρέπεται να έχει έως τρία παιδιά, σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής από το όριο των δύο παιδιών που ισχύει σήμερα, ύστερα από την ανακοίνωση των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού που κατέδειξαν δραματική μείωση των γεννήσεων.

Η αλλαγή πολιτικής εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια σημερινής συνεδρίασης του πολιτικού γραφείου υπό τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς να διευκρινίζεται πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση.

