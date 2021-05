Οικονομία

Τηλεργασία: μειώνεται το ποσοστό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται στη σχετική ΚΥΑ. Τι ισχύει για την εξ αποστάσεως εργασία.

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε για τα μέτρα στον δημόσιο τομέα, ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας σε ποσοστό 20% του αριθμού των υπαλλήλων που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας, ενώ για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται επίσης στο 20%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον φορέα και τον τηλεργαζόμενο, μόνιμο υπάλληλο ή υπάλληλο αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία.

Οι ρυθμίσεις για την τηλεργασία αφορούν όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα και ειδικότερα περιλαμβάνουν τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ΔΕΚΟ).

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι με τηλεργασία έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εργάζονται με φυσική παρουσία στο γραφείο, δηλαδή μισθό, ωράριο εργασίας, ασφάλιση, άδειες κλπ.

Η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας μπορεί να παρασχεθεί από το σπίτι ή από άλλο σταθερό χώρο, όπου εγκαθίσταται ο λεγόμενος Σταθμός Τηλεργασίας. Πρόκειται για τον απαιτούμενο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και την τεχνολογική συσκευή, τα οποία παρέχονται από την υπηρεσία. Αυτή επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάσταση ή την επισκευή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του.

Ο υπάλληλος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιεί τον προσωπικό του τεχνολογικό εξοπλισμό. Προβλέπεται επίσης, ότι ο φορέας αναλαμβάνει να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται από τον τηλεργαζόμενο.

Οι θέσεις εργασίας που προορίζονται για τηλεργασία καθορίζονται από τον προϊστάμενο της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, δύο φορές τον χρόνο, στο τέλος του κάθε εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης όπου ανήκουν, έγγραφο αίτημα, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμούν να τηλεργαστούν και τη διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτημα ο υπάλληλος δηλώνει αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και μπορεί να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του.

Ο προϊστάμενος παραλήπτης του αιτήματος έχει προθεσμία 10 ημέρες για να απαντήσει, αφού λάβει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου. Σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή προβλημάτων υγείας (μόνιμων ή πρόσκαιρων), ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα για παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.

