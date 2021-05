Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη - AstraZeneca: Νεκρή η 44χρονη που έπαθε θρόμβωση

Η ανακοίνωση του διοικητή του ΠΑΓΝΗ λίγο αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος στην οικογένεια της 44χρονης.

Νεκρή είναι η 44χρονη που έπαθε θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο θάνατος της άτυχης γυναίκας ενώ νωρίτερα οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως είναι εγκεφαλικά νεκρή και ενημέρωσαν τους οικείους της. Όπως είπε ο κ. Χαλκιαδάκης, ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και πραγματοποίησαν τα test τα οποία και οδήγησαν στην απόφαση να αποσωληνωθεί η γυναίκα.

“Η οικογένειά της είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η μητέρα της 44χρονης δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη στην κόρη της” δήλωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται πως η 44χρονη γυναίκα εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca ωστόσο λίγες μέρες αργότερα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία.

Μία εβδομάδα μετά, άρχισε να εκδηλώνει τα πρώτα συμπτώματα, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και έγινε εισαγωγή της στην Αιματολογική του νοσηλευτικού ιδρύματος με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Πηγή: zarpanews.gr

