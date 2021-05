Life

“Your Face Sounds Familiar”: όλα όσα έγιναν στον All Star τελικό (εικόνες)

Αξέχαστες στιγμές με συγκίνηση, γέλιο και απολαυστικές μεταμορφώσεις στον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar- All Star».

Βραδιά Τελικού την Κυριακή 30 Μαΐου, και στο «Your Face Sounds Familiar- All Star» ζήσαμε αξέχαστες στιγμές με συγκίνηση, γέλιο και απολαυστικές μεταμορφώσεις.

Η λαμπερή Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε για άλλη μία φορά τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια στην κριτική επιτροπή, ενώ οι all star καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή!

Μια βραδιά-γιορτή με τους τέσσερις φιναλίστ να διαγωνίζονται για τελευταία φορά, τους υπόλοιπους καλλιτέχνες να μας χαρίζουν υπέροχα ντουέτα και σόλο, αλλά και Ζωζώ Σαπουντζάκη και Άντζελα Δημητρίου σε ρόλο-έκπληξη.

Μοναδική ήταν η μεταμόρφωση της Μαρίας Μπεκατώρου η οποία υποδέχτηκε τους τηλεθεατές ως Ραφαέλα Καρά! Σειρά είχαν οι τέσσερις φιναλίστ.

Η Τάνια Μπρεάζου επιβιβάστηκε ως Celine Dion στον Τιτανικό





Ο Ησαΐας Ματιάμπα, πιο παραδοσιακός από ποτέ, με ένα μόνο ακορντεόν στη σκηνή, μεταμορφώθηκε σε Δημήτρη Υφαντή.





Ο Ίαν Στρατής κινήθηκε στα βήματα του Μάικλ Τζάκσον





Ο Θανάσης Αλευράς μάς γύρισε χρόνια πίσω μέσα από τον Γιώργο Μαρίνο.





Εξαιρετικές, όμως, ήταν και οι μεταμορφώσεις των υπόλοιπων καλλιτεχνών!

Η Ματθίλδη Μαγγίρα και η Κατερίνα Στικούδη μοιράστηκαν συναισθήματα αγάπης ως Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας.





Ο Κρατερός Κατσούλης και ο Λευτέρης Ελευθερίου έκαναν εμφάνιση αλά Blues Brothers.





H Μπέττυ Μαγγίρα επιστράτευσε όλη τη θηλυκότητά της ως Τζέσικα Ράμπιτ.





Αμέσως μετά, σειρά είχαν τα βραβεία τα οποία δίνονται κάθε χρόνο στο σόου. Το πρώτο ήταν το «Βραβείο Χαμένες Αδελφές», το οποίο απονεμήθηκε στην Μπέττυ Μαγγίρα από τη μεγάλη ελληνίδα σταρ, Ζωζώ Σαπουντζάκη. Το δεύτερο ήταν το «Βραβείο Καλύτερης Χορογραφίας». Την απονομή στον Κρατερό Κατσούλη έκανε η Άννα Αθανασιάδη!

Το τρίτο βραβείο της βραδιάς ήταν το «Πού πήγε ο σύντροφός μου» και νικήτρια ήταν η Κατερίνα Στικούδη, η οποία το παρέλαβε από τον σύζυγό της, Dj Rico - κατά κόσμον Βαγγέλη Σερίφη! Το επόμενο βραβείο ήταν το «Πρωτότυπης χρήσης φυτικών και ζωικών πόρων» και νικήτρια αναδείχθηκε η Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία παρέλαβε το βραβείο της από τη μία και μοναδική Άντζελα Δημητρίου! Τέλος, το πέμπτο βραβείο, «Υποκλίνομαι στο ταλέντο σου» πέρασε από τα χέρια της Ελένης Καρακάση και της Εύας Τσάχρα στον Λευτέρη Ελευθερίου. Την απονομή έκανε η Εύα Τσάχρα, και οι καθηγητές, Σόφη Ζαννίνου και Άλεξ Παναγή.

Λίγο πριν την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, η Κατερίνα Παπουτσάκη παρουσίασε το καινούριο της τραγούδι «Σκλάβα», ενώ ο Κωστής Μαραβέγιας μας «σύστησε» τη «Ρίτα» του και… όχι μόνο!

Ακολούθησε η σύνδεση, μέσω Ζoom, με τηλεθεατές οι οποίοι, δίνοντας τις θετικές τους ψήφους στον καλλιτέχνη που τους εντυπωσίασε περισσότερο, ανακήρυξαν σε Μεγάλη Νικήτρια του Τελικού του «Your Face Sounds Familiar-All Star» την Τάνια Μπρεάζου!

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Ίαν Στρατής, στην 3η ο Ησαΐας Ματιάμπα και στην 4η θέση ο Θανάσης Αλευράς.

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar» διατήρησε τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και τα ποσά που συγκεντρωθήκαν θα δοθούν στα Ιδρύματα ή τα Σωματεία επιλογής των παικτών.

Αναλυτικά:

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΕΛΕΠΑΠ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ

ΦΛΟΓΑ

MAKE-A-WISH

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜεΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

