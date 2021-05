Life

Λάουρα Νάργες στο “Πρωινό”: έχω φάει πόλεμο για τα κιλά μου (βίντεο)

Έχασε 13 κιλά σε 1,5 μήνα και εξηγεί γιατί πήρε αυτήν την απόφαση. Τα σχόλια για το βάρος της, η στήριξη από την Παπαρίζου και η συζήτηση που θέλει να κάνει με τη Φαίη και τον Γιώργο.

Για τον πόλεμο που έχει κατά καιρούς δεχθεί για τα κιλά της μίλησε στον ΑΝΤ1 η Λάουρα Νάργες.

Όπως αποκάλυψε, μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" έχασε 13 κιλά σε 1.5 μήνα και τώρα κάνει συντήρηση και γράμμωση.

"Δεν ήταν σκοπός μου να αδυνατίσω για να κάνω χαρούμενους τους άλλους που με κράζουν επειδή είχα λίγα κιλά παραπάνω" τόνισε και πρόσθεσε ότι δεν αισθανόταν καλά με τον οργανισμό της, καθώς είχε δύσκολο ύπνο.

"Έχω φάει πολύ πόλεμο. Έλεγαν ότι είναι χοντρή η Λάουρα" είπε και έκανε γνωστό ότι είχα κάνει ένα ξέσπασμα στα social media. "Είναι δικό μου το κορμί. Εάν θέλω να φάω παραπάνω, θα το κάνω. Το έκανα και το απολάμβανα! Μου είχαν πει να χάσω κιλά γιατί είμαι στην τηλεόραση" δήλωσε η Λάουρα.

Μίλησε ακόμα για τον "πόλεμο" που δέχθηκε για τα κιλά της η Έλενα Παπαρίζου, μετά την εμφάνισή της στη Eurovision και αποκάλυψε ότι είχε κάνει μια κουβέντα μαζί της για τη δική της ανασφάλεια και εκείνη της μίλησε τόσο εμψυχωτικά που τα ξέχασε όλα.

Τέλος, σχολίασε μια παλιά της δήλωση για τη "δύσκολη συνεργασία που είχε στο "Πρωινό" και τόνισε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά γενικότερα, λόγω του χαμού του πατέρα της. "Ήμουν κουρασμένη σωματικά και ψυχολογικά. Γι αυτό θέλω να κάνω μια συζήτηση με τη Φαίη και τον Γιώργο".

