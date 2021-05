Κοινωνία

Πανελλαδικές – κορονοϊός: Self test και μέτρα προστασίας

Αναλυτικά τα μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων.

To υγειονομικό πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις συζητήθηκε στην Επιτροπή των Ειδικών Επιστημόνων, με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως. Τα μέτρα που θα περιγράφονται αναλυτικά σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι τα εξής:

Self-test

Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test). Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου. Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο test θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διατίθενται στους υποψηφίους από τα φαρμακεία από σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου έως και το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021.

Υποψήφιοι, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων.

Λοιπά μέτρα

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερικούς χώρους τους, και εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό (επαρκής φυσικός αερισμός των αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής-χρήση αντισηπτικού καθώς και σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών).

Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, ωστόσο θα πρέπει να τηρείται απόσταση τριών μέτρων μεταξύ εξεταζομένων και εξεταστών πίσω από το παραβάν, και τα μουσικά όργανα θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε υποψηφίου να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

Για τις πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτασης όσο και ο βοηθητικός εξοπλισμός απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση, ενώ τηρείται απόσταση μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω από το χώρο του εξεταστικού κέντρου.

