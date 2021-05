Οικονομία

Σταϊκούρας για έκθεση ΟΟΣΑ: σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Σημαντικά βελτιωμένες για τη φετινή χρονιά οι εκτιμήσεις του Οργανισμού για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Ως «ακόμα ένα σήμα εμπιστοσύνης στην ασκούμενη οικονομική πολιτική και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τις προβλέψεις που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα.

Πρόσθεσε δε, ότι οι προοπτικές αυτές «εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένες για τη φετινή χρονιά, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του διεθνούς Οργανισμού, και ακόμα πιο δυναμικές για το 2022». Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το 2021 το ΑΕΠ στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 3,8%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 3,4% και έναντι πρόβλεψης για μόλις 0,9% πριν από έξι μήνες. Ενώ, όσον αφορά στο 2022, προβλέπει ανάπτυξη ύψους 5%.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «με τις προβλέψεις αυτές, ο ΟΟΣΑ προστίθεται σε μια μακρά σειρά θεσμών, οίκων αξιολόγησης, τραπεζών και αναλυτών, που αναθεωρούν επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, συγκλίνουν στο ότι η Ελλάδα, μέσα στο 2022, θα υπερκαλύψει τις απώλειες που κατέγραψε, εξαιτίας της πρωτόγνωρης, παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, πέρυσι στο ΑΕΠ της. Η έκθεση του διεθνούς Οργανισμού προβλέπει, επίσης, αποκλιμάκωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων και δημοσιονομική προσαρμογή μέσα από την ταχεία ανάκαμψη και ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας».

Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε, παράλληλα, ότι ο ΟΟΣΑ «επιπλέον, αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και επιβεβαιώνει ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" περιλαμβάνει πολλά μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί αύξησης της παραγωγικότητας, ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος».

