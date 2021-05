Life

Σοφία Μουτίδου για Χάρη Ρώμα: έχει πει συγκλονιστικά ψέματα για μένα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ήταν συγκλονιστικά ψέματα και βγήκα και τα διέψευσα" είπε η γνωστή ηθοποιός.

Στο εκπομπή στο Youtube φιλοξενήθηκε η Σοφία Μουτίδου, η οποία υποστήριξε ότι ο Χάρης Ρώμας έχει πει δύο μεγάλα ψέματα για την ίδια. "Θυμάμαι δύο ψέματα του Χάρη Ρώμα. Ήταν συγκλονιστικά ψέματα και βγήκα και τα διέψευσα" είπε.

"Το ένα ήταν ότι εγώ και καλά είπα "αν δεν συμμορφωθείτε όλοι στο Καφέ της Χαράς με τα ωράριά μου εγώ δεν έρχομαι", το οποίο είναι τραγικό" είπε η Σοφία Μουτίδου και πρόσθεσε: "Το δεύτερο είναι ότι με συνάντησε στις σκάλες να κλαίω και του είπα ότι είμαι φτωχή και είπε ότι θα μου κάνει δώρο το νυφικό μου".

"Όταν εγώ δοκίμαζα το νυφικό στο γύρισμα, επειδή παντρευόμουν εκείνο το διάστημα στ’ αλήθεια, είπα "καλέ, τι ωραίο νυφικό". Και μου λέει ο Χάρης Ρώμας "μη στεναχωριέσαι, ο κολλητός μου έχει νυφικά, θα σου κάνω εγώ δώρο το νυφικό". Έτσι έγινε! Το ότι με είδε στις σκάλες να κλαίω και είμαι φτωχή, δεν κατάλαβα γιατί τα είπε" κατέληξε.

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η ευνοϊκή όψη και ο ανάδρομος Ερμής (βίντεο)

Λάουρα Νάργες στο “Πρωινό”: έχω φάει πόλεμο για τα κιλά μου (βίντεο)

Αίτνα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη (βίντεο)