Τάνια Μπρεάζου: η νίκη στο “YFSF”, τα παιδικά χρόνια και το όνειρο για καριέρα (βίντεο)

Για όλους και για όλα μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η μεγάλη νικήτρια του “Your Face Sounds Familiar - All Star”.

Μεγάλη νικήτρια του «Your Face Sounds Familiar- All Star» αναδείχθηκε το βράδυ της Κυριακής η Τάνια Μπρεάζου, που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις και ερμηνείες της!

Η Τάνια Μπρεάζου μίλησε για την εμπειρία της στο παιχνίδι μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 και για τη μεγάλη νίκη της! Μίλησε ακόμα για τα παιδικά της χρόνια, τονίζοντας ότι γεννήθηκε στη Ρουμανία και ήρθε στην Ελλάδα στα δύο της χρόνια.

"Από τη Ρουμανία δεν έχω πολλές αναμνήσεις. Την Ελλάδα νιώθω χώρα μου", είπε και πρόσθεσε ότι τα παιδιά στο σχολείο της έκαναν σχόλια για τη χώρα της.

Αποκάλυψε ότι είναι 23 ετών και από τα πέντε της χρόνια ονειρευόταν να κάνει καριέρα στο τραγούδι. Εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Έλενα Παπαρίζου και την Τάμπτα, ενώ τόνισε ότι μένει μόνη της από τα 17 και ήρθε στην Αθήνα για σπουδές στην βυζαντινή μουσική.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο, τις συναυλίες που θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν μαζί, ενώ έκανε γνωστό ότι έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα για το πρώτο της τραγούδι με τίτλο "Ακατάλληλες Σκηνές".

