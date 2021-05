Αθλητικά

Euro 2020 – Γαλλία: ο Μπενζεμά αποθεώνει τον Μπαπέ

Η «γραμμή κρούσης» των παγκόσμιων πρωταθλητών αποτελεί φόβητρο για κάθε αντίπαλο αμυντικό.

Η επιστροφή του Καρίμ Μπενζεμά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αυξάνει σημαντικά τις -ήδη μεγάλες- πιθανότητες των «πετεινών» να κατακτήσουν το EURO 2020, που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.

Κατά πάσα... βεβαιότητα, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, θα συναποτελέσει, μαζί με τους Αντουάν Γκριεζμάν και Κιλιάν Μπαπέ, την «γραμμή κρούσης» των παγκόσμιων πρωταθλητών, που θα αποτελέσει... φόβητρο για κάθε αντίπαλη άμυνα.

Αναφερόμενος στον Μπαπέ, με τον οποίο προπονήθηκε για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες, ο έμπειρος επιθετικός, σχολίασε, «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Μπαπέ και των φανταστικών ποδοσφαιριστών με τους οποίους έχω παίξει; Δεν μου αρέσει να συγκρίνω. Είναι ένας νεαρός παίκτης και όπως έχω πει, είναι ένα φαινόμενο. Ήμουν σε θέση να προπονηθώ μαζί του, μου αρέσει αυτός ο παίκτης γιατί παίζουμε την μπάλα με μία επαφή, ενώ διαθέτει εξαιρετικές κινήσεις. Προσφέρει μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι και είναι επιδέξιος μπροστά στην εστία».

