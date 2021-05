Πολιτική

Οι δηλώσεις Δένδια – Τσαβούσογλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας - Τουρκίας μετά την συνάντησή τους.

Mε τον Τούρκο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.



Στην συνέχεια ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια και ακολούθησαν κοινές δηλώσεις των δυο υπουργών Εξωτερικών

Οι δυο υπουργοί έφτασαν περπατώντας στο υπουργείο Εξωτερικών από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου νωρίτερα είχε γίνει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης ήταν να επιχειρήσουμε μια διαδικασία πρώτης συνεννόησης και αν αυτό καταστεί δυνατόν σταδιακής ομαλοποίησης της κατάστασης σε βάθος χρόνου» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τη συνάντησή τους.

Συζητήθηκαν το σύνολο των ζητημάτων που άπτονται των διμερών σχέσεων, αλλά και των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, ανέφερε ο Νίκος Δένιδας και σημείωσε πως Ελλάδα και Τουρκία έχουν πλήρη επίγνωση των διαφορετικών και σε αρκετά σοβαρά θέματα των διαμετρικά αντίθετων θέσεων που πρεσβεύουμε, σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, συμφωνήθηκε ένας περιορισμένος κατάλογος προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας. Συμφωνήσαν επίσης, την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών Covid 19, ώστε οι πολίτες των δύο χωρών μας που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ να μπορούν να επισκεφτούν τις χώρες μας.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η σημερινή συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να συμφωνηθεί μια συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρου Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου.

Η συνάντηση, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μεταξύ Μητσοτάκη - Τσαβούσογλου έγινε σε θετικό κλίμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές "διαπιστώθηκε η αμοιβαία βούληση για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας".

Εν τω μεταξύ, χθες άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές αναφορές του Μεβλούτ Τσαβούσογλου περί “τουρκικής” μειονότητας στη Θράκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 – Βέλγιο: ο Τιερί Ανρί δίπλα στον Μαρτίνεθ

Πάγιες δαπάνες: με το Ε3 οι αιτήσεις για την κάλυψή τους

Τήλος: Στον ΑΝΤ1 ο συνταξιούχος που δώρισε την περιουσία του στο νοσοκομείο Ρόδου