Πολιτική

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 14 Ιουνίου η συνάντηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου. Οι κοινές δηλώσεις των δυο υπουργών Εξωτερικών.

Ολοκληρώθηκε μετά από δύο ώρες η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ακολούθησαν κοινές δηλώσεις των δυο υπουργών Εξωτερικών.

Κατά την τοποθέτησή του ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, ενώ ανακοινώθηκε ακόμη ότι συμφώνησαν σε κοινή αναγνώριση πιστοποιητικών covid για την ενίσχυση του τουρισμού.

«Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης ήταν να επιχειρήσουμε μια διαδικασία πρώτης συνεννόησης και σταδιακής ομαλοποίησης της κατάστασης σε βάθος χρόνου. Συμφωνήσαμε έναν περιορισμένο κατάλογο προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας. Συμφωνήσαμε στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών covid19 έτσι ώστε οι πολίυες να μπορούν να επισκεφθούν τις χώρες μας. Και αυτό θα βοηθήσει τις τουριστικές μας βιομηχανίες», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη την Τουρκία για την κατάκτηση του Eurobasket από την Αναντολού Εφες και μάλιστα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον ευχαρίστησε που έδειξε κατανόηση το προηγούμενο βράδυ για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Καταλήγοντας είπε ακόμα ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 14 Ιουνίου στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Αποφασίσαμε αμοιβαία αναγνώριση των εμβολιασμών με διαφορετικής προέλευσης εμβόλια, έχουμε ήδη υπογράψει με άλλες χώρες με Ρουμανία, Σερβία κλπ. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία θα επηρεάσει σημαντικά τον τουρισμό», είπε από την πλευρά του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, θα πραγματοποιηθεί 4η διάσκεψη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ επιβεβαίωσε τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στις Βρυξέλλες.

«Εμείς ως Τουρκία θέλουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους και συμφωνήσαμε με τον Νίκο Δένδια να συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή συνεργασία», είπε μεταξύ άλλων ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Προηγήθηκε η συνάντηση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου,

Τάσος Μπερδέσης: Ο πυγμάχος που δολοφονήθηκε στη Βάρη

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: άμεσα οι ανακοινώσεις για το νέο ΕΣΠΑ στον τουρισμό (βίντεο)

Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ: Πώς λειτουργεί