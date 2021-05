Πολιτική

Μητσοτάκης: χωρίς καθυστέρηση η αστυνομία πανεπιστήμιων

Ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την Αστυνομία των ΑΕΙ.

Για άμεση προκήρυξη θέσεων για τη στελέχωση της Ομάδας Προστασίας των Πανεπιστημίων έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου αναφέρθηκε και στο Πιστοποιητικό Covid.

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Θα ήθελα, εισαγωγικά, να επισημάνω δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι χρήζουν κάποιας ιδιαίτερης σημασίας. Πρώτον το γεγονός ότι, καθώς φαίνεται, από αύριο η Ελλάδα εντάσσεται στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid. Δηλώνει την ετοιμότητά μας για ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο καλοκαίρι.

Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συνεργάστηκαν προκειμένου μία ιδέα η οποία είχε πρώτα διατυπωθεί από την ελληνική κυβέρνηση πριν από κάποιους μήνες να γίνει αυτή τη στιγμή πράξη και η Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του σημαντικού ψηφιακού εργαλείου.

Και πιστεύω ότι σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των εμβολιασμών και την σταθερή πτωτική πορεία των κρουσμάτων και των νέων εισαγωγών, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το πώς θα πάνε τα πράγματα το καλοκαίρι.

Δεύτερη επισήμανση: σε λίγο δημοσιεύεται η προκήρυξη για τις θέσεις των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημίων. Το επισημαίνω αυτό διότι πρέπει όχι μόνο να δρομολογούμε στα Υπουργικά μας Συμβούλια καινούργιες μεταρρυθμιστικές δράσεις, αλλά πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι υλοποιούμε εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει.

Και η προστασία των πανεπιστημίων μέσω της δημιουργίας αυτών των Ομάδων, σε συνεννόηση πάντα με τις διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτέλεσε μία κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία θα γίνει πράξη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Δεν θέλω να σταθώ αναλυτικά στα πολλά θέματα τα οποία έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία έχουν ένα έντονο οικονομικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Επιτρέψτε μου μόνο μία παρατήρηση στην εξαιρετική σημασία στην οποία αποδίδω στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ανακουφιστική φροντίδα.

Είναι ένα καινοτόμο νομοσχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει μία δύσκολη πραγματικότητα, της φροντίδας την οποία πρέπει να παρέχουμε όχι μόνο σε χρονίως πάσχοντες αλλά και σε ασθενείς τελικού σταδίου. Ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Υγείας ολιστικά και με την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία.

Σταματώ εδώ επιμένοντας και επαναλαμβάνοντας τον μεταρρυθμιστικό και προωθητικό χαρακτήρα της σημερινής μας ατζέντας. Καθώς βαδίζουμε προς την έξοδο από την πανδημία η χώρα θα πρέπει να είναι θεσμικά οπλισμένη ώστε να μπει δυναμικά στην μετα-Covid εποχή. Και γι’ αυτό σας καλώ να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με κάτι που αυτή η κυβέρνηση ξέρει να κάνει πολύ καλά: να σχεδιάζει, να εργάζεται μεθοδικά και να φέρνει αποτελέσματα.

