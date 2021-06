Life

Η Έλεν ντε Τζένερις φεύγει, η Κέλλυ Κλάρκσον έρχεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση της αντικατάστασης δόθηκε από το δίκτυο NBC.

Όταν πρόκειται για θεματικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της ημέρας, η εκπομπή της Κέλλυ Κλάρκσον (Kelly Clarkson) ανεβαίνει σταθερά στις προτιμήσεις του κοινού. Η είδηση της αντικατάστασης δόθηκε από το δίκτυο NBC.

Είναι ένα συναρπαστικό εγχείρημα για την τραγουδίστρια- παρουσιάστρια. Θα αντικαταστήσει επίσημα την εκπομπή της Έλεν ντε Τζένερις από το φθινόπωρο του 2022.

«Η εκπομπή της Κέλλυ Κλάρκσον είναι μια από τις πιο αισιόδοξες ιστορίες επιτυχίας», δήλωσε η Τρέισι Γουίλσον, εκτελεστική αντιπρόεδρος της NBCUniversal Syndication Studios, στο «Hollywood Reporter». «Η Κέλλυ και η ομάδα παραγωγής έβαλαν την καρδιά, την διάθεση και το απίστευτο πάθος τους, για να κάνουν μια εκπομπή που ανταποκρίνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, των πολιτισμών και σε κάθε κοινωνικό υπόβαθρο. Έχουμε μεγάλα σχέδια για την τρίτη σεζόν και εργαζόμαστε γι αυτά καθώς ανυπομονούμε να γίνει το πρώτο σόου της ημέρας για τα επόμενα χρόνια.»

Το «The Kelly Clarkson Show» είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας μίας ώρας με διάσημους καλεσμένους, και με μεγάλη ακροαματικότητα.