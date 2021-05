Life

“Η Φάρμα”: Η πρωτιά στην τηλεθέαση και οι αποχωρήσεις

Οι διαδικασίες αυτή την εβδομάδα άλλαξαν, καθώς δεν δόθηκε ασυλία και δεν υπήρξαν υπηρέτες και αποστολή. Ποιοι παίκτες αποχώρησαν.

Η «Φάρμα» άνοιξε και πάλι τις πόρτες της την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Μαΐου, με τους παίκτες – αγρότες να ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους και να καταστρώνουν τη νέα στρατηγική τους καθώς οδεύουν προς τον τελικό.

Tο ριάλιτι περιπέτειας, με τον Σάκη Τανιμανίδη, ήταν πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του και τις δύο ημέρες, σημειώνοντας μέσο όρο 17,8%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Τις υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψε στις γυναίκες 25-44 με μέσο όρο, και για τις δύο ημέρες, 22,3%.

Τη «Φάρμα» παρακολούθησαν έστω και για 1’ λεπτό, 2.426.365 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού.

Οι διαδικασίες αυτή την εβδομάδα άλλαξαν, δεν δόθηκε ΑΣΥΛΙΑ λόγω ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ, δεν υπήρξαν ΥΠΗΡΕΤΕΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ, οι ΑΡΧΗΓΟΙ όρισαν του ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ, χωρίς διαδικασίες, ενώ οι ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ήταν διπλές.

1ος ΑΡΧΗΓΟΣ αναδείχθηκε η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ, την οποία διαδέχτηκε ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Η 1η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ της ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ και της ΦΕΝΙΑΣ ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ, η οποία συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα Αγωνίσματα και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».

Η 2η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ του ΚΩΣΤΑ ΓΚΡΕΚΑ και του ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ο οποίος συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα Αγωνίσματα και αποχώρησε από τη «Φάρμα».

Την τελευταία εβδομάδα πριν τον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ και τον ΤΕΛΙΚΟ, οι παίκτες θα αγωνιστούν, θα αναμετρηθούν, με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιοι θα αποχωρήσουν; Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008.

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

