Κοινωνία

Τάσος Μπερδέσης – Βάρη : Οι απαντήσεις του πυγμάχου που δολοφονήθηκε στις κατηγορίες που τον βάραιναν

Ποιος ήταν ο πυγμάχος που είχε κατηγορηθεί ακόμα και για το θάνατο συναθλητή του.Τι είχε δηλώσει ο ίδιος.

Ενέδρα θανάτου είχαν στήσει το πρωί άγνωστοι στον Τάσο Μπερδέση, παλαίμαχο πυγμάχο, στη Βάρη.

Η εκτέλεση έγινε όταν το θύμα, όπως όλα δείχνουν, κατευθυνόταν σε αθλητικό χώρο, από τους δράστες οι οποίοι τον πυροβόλησαν μέσα από αυτοκίνητο, με τις Αρχές να οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

O Τάσος Μπερδέσης έγινε γνωστός όταν το 2017 κέρδισε το ριάλιτι επιβίωσης του Epsilon, Survival Secret, ενώ έξι χρόνια νωρίτερα είχε βραβευτεί από τον Παναθηναϊκό ως ο καλύτερος αθλητής όλων των αθλημάτων.

Γνωστή ήταν επίσης η σχέση που είχε στο παρελθόν με την Σταρ Ελλάς, Διονυσία Κουκίου.

Πριν από μερικά χρόνια, κατηγορήθηκε για εγκληματική δράση, με αποτέλεσμα να περάσει ένα διάστημα ως φυγόποινος και στη συνέχεια να εκτίσει ποινή φυλάκισης.

«Το 2008 στην Πάτρα συνέλαβαν πολύ κόσμο. Υποτίθεται ότι ήθελαν να εξαρθρώσουν τα κυκλώματα της νύχτας στην πόλη. Όποιος ήταν πυγμάχος τότε θεωρούνταν στιγματισμένος. Εγώ δούλευα σε μαγαζιά ως υποδοχή και εξαιτίας αυτής μου της ιδιότητας βρέθηκα μπλεγμένος στην όλη ιστορία. Στο δικαστήριο όμως αθωώθηκα και μάλιστα ομόφωνα. Ξέρεις τι είναι να έχεις το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς και ξαφνικά να προκύπτουν από το πουθενά κατηγορίες και να σου απαγορεύουν να πας οπουδήποτε; Η φυλακή ήταν μεγάλη εμπειρία. Από τη μια μου κόστισε , από την άλλη όμως έμαθα πολύτιμα πράγματα. Η ζωή σε ρίχνει κάτω. Εσύ επιλέγεις αν θα σηκωθείς», είχε πει. Όσο ήταν φυγόδικος έμενε στη Βουλγαρία, ενώ όταν ήταν στην Αθήνα πήγαινε στον Άγιο Κοσμά για προπονήσεις. Ενώ τον έβλεπαν αρκετοί κανείς δεν τον "κάρφωσε", γιατί ήξεραν ότι ήταν αθώος», είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Εγώ».

Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει και για τότε που κατηγορήθηκε για το θάνατο 18χρονου συναθλητή του στο ριγκ.

«Και εκεί αθωώθηκα. Το παιδί ήταν από τους πιο αγαπημένους μου φίλους. Είχε ένα ατύχημα με την μηχανή, από το οποίο όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έρευνα, προκλήθηκε ένα ανεύρυσμα, που δυστυχώς έσπασε κατά την διάρκεια του αγώνα. Μου κόστισε πολύ. Επί ενάμιση χρόνο δεν έπαιζα σε αγώνες. Με πλήγωσε πολύ. Ήταν σαν αδελφός μου. Η μοίρα έπαιξε ανελέητα μαζί μου, όμως δεν λύγισα ποτέ» είχε δηλώσει ο Τάος Μπερδέσης στην ίδια συνέντευξη.

