Euro 2020: Τελευταίο “καμπανάκι” για τις αποστολές

Διορία μέχρι την Τρίτη 1 Ιουνίου, έχουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές να ανακοινώσουν και επισήμως τα ονόματα της τελικής τους αποστολής.

Ο Ιούνιος σχεδόν μπήκε και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 11 Ιουνίου. Όλες οι ομάδες βρίσκονται ήδη στα τελευταία στάδια της προετοιμασίας τους ενόψει της διοργάνωσης και η πλειονότητα των προπονητών έχει καταλήξει στο ποιοι και πόσοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα συνθέσουν την αποστολή της εκάστοτε χώρας, που βρίσκεται υπό την καθοδήγησή τους.

Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι ομοσπονδιακοί τεχνικοί που, παρ’ όλο που έχουν ανακοινώσει τη σύνθεση της αρχικής προεπιλογής της ομάδας τους για το τουρνουά, δεν έχουν καταλήξει (επίσημα τουλάχιστον) στα 26 ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα αποτελέσουν την τελική αποστολή.



Ο λόγος για τους: Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ (Αγγλία), Μάρκο Ρόσι (Ουγγαρία), Ρομπέρτο Μαντσίνι (Ιταλία), Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ (Ρωσία), Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς (Ελβετία), Σενόλ Γιουνές (Τουρκία) και Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία), οι οποίοι έχουν διορία μέχρι αύριο, Τρίτη 1 Ιουνίου, να ανακοινώσουν και επισήμως τα ονόματα της τελικής τους αποστολής.

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν μέχρι 26 ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό, καθώς, αν το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν και λιγότερους (π.χ. Ισπανία, Λουίς Ενρίκε). Επιπλέον, μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμούν στο τελικό ρόστερ τους έως και την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, από τη στιγμή που η διοργάνωση θα έχει ξεκινήσει δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν καμία αλλαγή ακόμη κι αν πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε, ενώ υπήρχε αρχικά στην τελική λίστα.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι τερματοφύλακες! Οποιοσδήποτε τερματοφύλακας μπορεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διοργάνωσης να αντικατασταθεί από κάποιον άλλο, ανεξαρτήτως φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης των αναπληρωματικών τερματοφυλάκων που έχουν δηλωθεί στο ρόστερ.

