Πιστοποιητικό εμβολιασμού – Κομισιόν: Κανένας περιορισμός για τους κατόχους

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετακίνηση των εμβολιασμένων ατόμων εντός των συνόρων της. Τι θα ισχύσει για τα παιδιά.

Της Μαρίας Αρώνη

Κανέναν περαιτέρω ταξιδιωτικό περιορισμό για τους κατόχους του Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid της ΕΕ, πρότεινε σήμερα στα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διευκολυνθούν τα ταξίδια εντός της ΕΕ.

Ειδικότερα η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

1. Τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα που διαθέτουν πιστοποιητικά εμβολιασμού σύμφωνα με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, θα πρέπει να εξαιρούνται από τεστ που σχετίζονται με ταξίδια ή καραντίνα. Αυτό θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα άτομα που έχουν αναρρώσει από κορονοϊό και έχουν λάβει μόνο μία δόση εμβολίου.

2. Τα άτομα που έχουν αναρρώσει από COVID, θα πρέπει όταν ταξιδεύουν να εξαιρούνται από τεστ ή καραντίνα, για 180 ημέρες μετά από το θετικό τεστ PCR.

3. Τα άτομα με έγκυρο πιστοποιητικό τεστ, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ψηφιακού COVID της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από πιθανές απαιτήσεις καραντίνας. Η Επιτροπή προτείνει μια τυπική περίοδο ισχύος 72 ωρών για τα τεστ PCR και όπου γίνονται δεκτά τα γρήγορα τεστ αντιγόνου, προτείνεται περίοδος ισχύος 48 ωρών.

4. «Φρένο έκτακτης ανάγκης»: Σε περίπτωση που η επιδημιολογική κατάσταση σε ένα κράτος-μέλος επιδεινωθεί, ή αν αναφερθεί υψηλός αριθμός ανησυχητικών μεταλλάξεων, τότε τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εκ νέου τα ταξίδια για τα εμβολιασμένα άτομα και για εκείνα που έχουν αναρρώσει από COVID.

5. Απλούστευση των απαιτήσεων, σε περίπτωση που το αποφασίσουν να επιβάλλουν περαιτέρω μέτρα κάποια κράτη-μέλη. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει για τις «πράσινες περιοχές», να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, για τις «πορτοκαλί περιοχές» προτείνει τεστ αναχώρησης (αντιγονικό ή PCR), για τις κόκκινες περιοχές προτείνει καραντίνα, εκτός αν έχει γίνει αντιγονικό ή PCR τεστ πριν την αναχώρηση. Τέλος, για τις «περιοχές σε βαθύ κόκκινο», η Επιτροπή συνιστά να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια, διαφορετικά να επιβάλλονται τεστ και καραντίνα.

Σε ό,τι αφορά τις οικογένειες με παιδιά, η Επιτροπή προτείνει τα παιδιά που ταξιδεύουν με τους γονείς τους να εξαιρούνται από την καραντίνα, όταν οι γονείς τους δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε καραντίνα, για παράδειγμα λόγω εμβολιασμού. Προτείνεται, επίσης, τα παιδιά κάτω των 6 ετών να εξαιρούνται από τα τεστ πριν το ταξίδι.

Το πιστοποιητικό θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου, αλλά τεχνικά είναι λειτουργικό από την 1η Ιουνίου.

