Στο “Μεταξά” το πρώτο μικρό κύκλοτρο που εγκαθίσταται σε νοσοκομείο στην Ελλάδα (εικόνες)

Αποτελεί προσφορά της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 2.5 εκ. ευρώ και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του καρκίνου.

Εγκαινιάστηκε στο Νοσοκομείο «Μεταξά», σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, το πρώτο μικρό κύκλοτρο - μηχανολογικός εξοπλισμός - που εγκαθίσταται σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί προσφορά της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 2.5 εκ. ευρώ και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του καρκίνου. Τα εγκαίνια ευλόγησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του αν. υπ. Υγείας Β. Κοντοζαμάνη.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανολογικό εξοπλισμό, τον πρώτο που εγκαθίσταται σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μάχη για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του καρκί

Τους κυρίους Πατούλη και Κοντοζαμάνη υποδέχθηκε ο διοικητής του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» Χ. Τουμπέκης. Παρόντες στα εγκαίνια ήταν επίσης ο υφ. Ναυτιλίας και βουλευτής Πειραιά Κ. Κατσαφάδος, οι βουλευτές Πειραιά της ΝΔ Γ. Μελάς και Ν. Μανωλάκος, ο διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χ. Ροιλός, η υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Μ. Δίπλα, η αντιπρόεδρος ΠαΣΟΝοπ Ε. Πέτρακα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Μέσω του ΠΕΠ Αττικής (2014-2020) εξασφαλίστηκαν 22 εκ. ευρώ για τον εξοπλισμό Νοσοκομείων της Αττικής

«Με το πρωτοποριακό αυτό μηχάνημα, το πρώτο που εγκαθίσταται σε Ελληνική δομή Υγείας, το Νοσοκομείο Μεταξά περνάει σε μία νέα εποχή, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες του προς τους καρκινοπαθείς» επεσήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο χαιρετισμό του.

Όπως ανέφερε το νοσοκομείο θα είναι σε θέση να παράγει αυτόνομα το απαραίτητο για τη διεξαγωγή εξετάσεων ΡΕΤ ραδιοφάρμακο FDG, μέσα σε απόλυτα ασφαλείς συνθήκες ακτινοπροστασίας και με αυτόν τον τρόπο, θα καλυφθούν πλήρως εκ των έσω οι ανάγκες του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, χωρίς καθυστερήσεις για τους ασθενείς και χωρίς εξαρτήσεις από εξωτερικούς προμηθευτές.

Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης δεσμεύτηκε ως περιφερειάρχης και ως Πρόεδρος του ΙΣΑ, ότι, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση του υπ. Υγείας, η Περιφέρεια θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις, συνδράμοντας στην καλύτερη θωράκιση του υγειονομικού συστήματος της Αττικής μας αλλά και στην υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο πρέπει να ενισχυθεί, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο.

«Το αποδείξαμε στις δύσκολες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία» υπογράμμισε επικαλούμενος και σχετικές πρωτοβουλίες.

Όπως σημείωσε η Περιφέρεια, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020, εξασφάλισε κονδύλι 22 εκ. € για τον εξοπλισμό υγείας σε Νοσοκομεία και Υγειονομικές Περιφέρειες, ενώ ενισχύει για δύο χρόνια 73 φορείς Υγείας με επικουρικό προσωπικό Ιατρών και Νοσηλευτών, με περίπου 100 εκ. €. Με κοινοτικούς πόρους μέσω ΠΕΠ ενισχύθηκε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας με 5 εκ. € για τη δημιουργία ενός Δικτύου Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας, καθώς και ο ΕΟΔΥ με 10 εκ. € για την αναβάθμιση των εργαστηρίων του ΚΕΔΥ.

Παράλληλα, προχώρησε πολύμορφη ενίσχυση της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας με ίδιους πόρους της Περιφέρειας ύψους 41,6 εκ. €, ενώ μέσα στην κρίση του κορωνοϊού, διατέθηκαν συνολικά 180 εκ. ευρώ για τη δημόσια υγεία. «Φιλοδοξούμε μέσα από το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 – 2027 να διαθέσουμε ακόμα περισσότερους πόρους, ώστε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό δημόσιο σύστημα υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη να υπηρετείτε το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, τη δημόσια υγεία. Το είπα πριν και θα το τονίζω σε κάθε ευκαιρία: θα είμαστε δίπλα σας με κάθε πρόσφορο τρόπο, να σας στηρίζουμε στον τιτάνιο αγώνα σας για να προσφέρετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αν. υπ. Υγείας Β. Κοντοζαμάνης τόνισε πως «στόχος του υπουργείου είναι η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας προκειμένου να μην νιώθει κανείς αβοήθητος και υπογράμμισε πως κατά τη υγειονομική κρίση το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε και στάθηκε όρθιο κυρίως εξαιτίας του αξιόμαχου προσωπικού το οποίο, όπως ανέφερε, οφείλουμε να στηρίξουμε».

Ο κ. Τουμπέκης σημείωσε πως «ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας πως κατόπιν συντονισμένων ενεργειών επιτεύχθηκε μόλις σε λίγους μήνες η ολοκλήρωση του χώρου εγκατάστασης του κύκλοτρου».

Τέλος ο κ. Ροιλός, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής για τη σημαντική προσφορά του εξοπλισμού και εξήρε την καλή μεταξύ τους συνεργασία, επισημαίνοντας πως προσεχώς θα παραλάβει ως ΥΠΕ και ένα υπερσύγχρονο κέντρο υγείας στο Κερατσίνι, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Το κύκλοτρο

Το κύκλοτρο BG-75 συντελεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου , καθιστώντας το πρωτοπόρο στο είδος του. Το σύστημα του κυκλότρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ήδη υπάρχον απεικονιστικό σύστημα PET/CT του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς σε αυτό γίνεται η παραγωγή του ραδιοφαρμάκου FDG που χρησιμοποιείται στις εξετάσεις PET.

Το εγκατεστημένο κύκλοτρο είναι ένας επιταχυντής πρωτονίων που στην έξοδό του δίνει το ραδιενεργό ισότοπο φθόριο-18. Συνοδεύεται δε από μία μονάδα χημικής σύνθεσης για τη ραδιοσήμανση και παραγωγή του ραδιοφαρμάκου FDG καθώς και από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου του FDG.

Το σύστημα του κυκλότρου και ο συνοδός εξοπλισμός του εγκαταστάθηκε από εξειδικευμένο τεχνικό και παρήχθησαν οι πρώτες δόσεις του ραδιοφαρμάκου FDG, με τις πλέον ασφαλείς συνθήκες ακτινοπροστασίας.

Η δυνατότητα παραγωγής ανά πάσα στιγμή του ραδιοφαρμάκου FDG εντός του νοσοκομείου, εξασφαλίζει την ευέλικτη λειτουργία του συστήματος PET/CT και επιτυγχάνει την αυτονομία του τμήματος, καθώς αποδεσμεύεται από εξωτερικό προμηθευτή και τυχόν καθυστερήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι το FDG είναι ένα ραδιοφάρμακο με μικρή διάρκεια ισχύος και κατ’ επέκταση είναι ιδιαίτερης σημασίας η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταξύ της παραγωγής και της χορήγησής του.

Η πρωτοποριακή λειτουργία του μικρού κυκλότρου στο Γ.Ν.Π. «Μεταξά» θα αποτελέσει πόλο έλξης για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Οι δε δυνατότητες του κυκλότρου μπορούν να ενισχυθούν αναβαθμίζοντάς το, έτσι ώστε να παράγει ένα ευρύτερο φάσμα ραδιοφαρμάκων για απεικονιστικές εξετάσεις PET περισσότερων ανατομικών περιοχών και νόσων.

