Υπουργείο Εργασίας: Ο ΣΥΡΙΖΑ γελοιοποιεί την αντιπολίτευση

Ανακοίνωση-απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ στην κριτική του για το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας γελοιοποιεί τελικά ακόμα και την έννοια αντιπολίτευση!».

«"Ανακάλυψε", μετά από 4μέρες, συνέντευξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία ο υπουργός επαναλαμβάνει απλώς τις γνωστές ήδη θέσεις του για το νομοσχέδιο. Τίποτα καινούργιο, τίποτα διαφορετικό.

Αναλύει πώς λειτουργούν οι υπερωρίες από τη μία πλευρά και πώς η διευθέτηση του χρόνου εργασίας από την άλλη, καθώς και ποια μπορεί να είναι τα οφέλη για τους εργαζόμενους.

Ειδικά, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι εφαρμοζόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τόνισε δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που έβαλε την υπογραφή του στην Κοινοτική Οδηγία 1158/2019 για την εφαρμογή της διευθέτησης και με ατομικές συμβάσεις για τους γονείς!», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Αν ενοχλούνται λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τον τρόπο εφαρμογής της, ας μέμφονται τον εαυτό τους! Ακόμα και τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει πια αστεία» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, δριμεία επίθεση στην «κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έχει αποφασίσει να κηρύξει τον πόλεμο στον κόσμο της εργασίας», εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Χαλκίδα, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε σε συνάντησή του με του με την Ένωση Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.

Πάντως αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αντικατάσταση της αμοιβής με ρεπό δεν συνιστά «μείωση εισοδήματος». Προτείνουμε στον υπουργό εργασίας να δώσει ο ίδιος το «καλό παράδειγμα», ξεκινώντας από το κόμμα του, αντικαθιστώντας δηλαδή τον μισθό των διορισμένων, των μετακλητών και τον δικό του, με ρεπό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση επικρίνοντας τα όσα είπε ο Υπουργός Εργασίας.

«Ο κ. Χατζηδάκης παραδέχτηκε ότι δεν θα μειωθούν οι απολαβές των εργαζομένων, απλώς αντί για λεφτά θα παίρνουν ρεπό!

«Στον πλανήτη από όπου προέρχεται ο «Σούπερμαν-Χατζηδάκης», προφανώς νόμισμα συναλλαγής είναι τα ρεπό*. Ο εξωγήινος επισκέπτης μας λοιπόν, θεώρησε σοφό να μεταλαμπαδεύσει αυτό το έθιμο στους γήινους όπου τον έριξε η μοίρα, κι έτσι το απόγευμα της Παρασκευής, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο κ. Χατζηδάκης, διευκρίνισε πως με το νομοσχέδιο του, δεν μειώνεται ο μισθός των εργαζομένων, απλώς αντί για λεφτά θα πληρώνονται με ρεπό! Τόσο καθαρά, τόσο κυνικά και κυρίως τόσο εξωγήινα περιγράφει ο Υπουργός υποτίθεται Εργασίας, την εργασιακή ζούγκλα που θα δημιουργήσει το νομοσχέδιο του», αναφέρει μεταξύ άλλών σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης.

