Life

Πες αντίο στα λιπαρά μαλλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα tips που θα σε "σώσουν"!

Έχεις ίσια, λεπτά, άτονα και με τάση λιπαρότητας μαλλιά; Ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές περιποίησης για να αποκτήσουν άμεσα ελαστικότητα, όγκο και απίστευτη κίνηση.

Αν τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα και αναγκάζεσαι να λούζεσαι κάθε μέρα, αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη λιπαρότητα.

Χρησιμοποίησε ένα σαμπουάν με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες -με ελαφριά σύνθεση, ειδικό για λιπαρά μαλλιά- που θα απομακρύνει τους ρύπους αλλά θα ρυθμίσει και τα επίπεδα παραγωγής σμήγματος.

Λούσε τα μαλλιά σου με χλιαρό νερό, διότι το καυτό ενεργοποιεί την παραγωγή σμήγματος. Κατά τη διάρκεια του λουσίματος προσπάθησε να κρυώνεις σταδιακά το νερό, ώστε να κλείσεις τους πόρους της τρίχας και να καταπολεμήσεις τη λιπαρότητα.

Διάβασε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κάπνισμα: Θεαματική η μείωση στους νέους στην Ελλάδα

Άγριες Μέλισσες: Αυτό είναι το πρώτο spoiler του Γ’ Κύκλου

Ένας "Ιππότης" για τη Βασίλισσα Ελισάβετ! Ποιος θα τη συνοδεύσει στην εκδήλωση των γενεθλίων της;